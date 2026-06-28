Carioca dispara na reta final e vence maratona na Pampulha
Ronald Jefferson, de 32 anos, completou os 42 quilômetros em 2h26min40s na 1ª Maratona Internacional de Belo Horizonte
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Em uma prova equilibrada entre os atletas de elite da 1ª Maratona Internacional de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (28/6), na Região da Pampulha, o carioca Ronald Jefferson de Arruda Lopes, de 32 anos, se destacou nos quilômetros finais e venceu a disputa dos 42 km ao completar o percurso em 2h26min40s.
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Até o quilômetro 32, Lopes seguia junto a um pequeno grupo de corredores na disputa pela liderança. Foi nesse momento decisivo que ele mudou o ritmo, arrancou na frente e passou a abrir vantagem até a linha de chegada.
O percurso contou com trechos planos, clima ameno típico do inverno e passagem por pontos icônicos da região. Entre os desafios do percurso, a subida do Zoológico se destacou. “A parte mais desafiadora da prova foi no Zoológico, na parte da subida. Estava bem pesado, porque a gente já tinha corrido 30 quilômetros, então a perna já estava bem fadigada”, contou o atleta.
Após a conquista, o atleta celebrou o resultado e destacou a felicidade pela participação. “Estou muito feliz de ter participado dessa prova e ter sido campeão. Já corri aqui uma vez na Volta da Pampulha, alguns anos atrás, quando eu estava iniciando no esporte e com certeza vou voltar”, disse.
Além da prova, o atleta também comentou a relação com Minas Gerais fora das pistas. Ele destacou o tradicional pão de queijo como um dos principais atrativos locais. "O pão de queijo é o próprio queijo daqui, não tem igual em outro lugar. Toda vez que venho a Minas, levo um pouquinho na minha mala."
Milhares de corredores profissionais e amadores tomam as ruas da capital na manhã deste domingo. Com largada na Praça Nova da Pampulha, a prova percorreu toda a orla da lagoa, em um trajeto pensado para combinar velocidade, baixa altimetria e um dos principais cartões-postais da cidade.
Na disputa pelo pódio, André Luiz, que cruzou a linha de chegada em 2h28min50s. Na sequência, Fabrício Gomes Pancada terminou a prova pouco depois, com 2h30min02s, seguido por Luiz Márcio Ramos Soares, que fez em 2h32min25s. Fechando o top 5 da elite masculina, Luan Oliveira cruzou a linha de chegada em 2h33min55s.
Além da maratona, o evento contou com provas de meia maratona, 10 km e 5 km.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro