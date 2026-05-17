MARATONA BH
Veja fotos da 1ª Maratona de BH neste domingo (17)
A competição reuniu mais de 4 mil atletas, com largada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da cidade
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Corredores passaram próximo a Arena MRV Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
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Largada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da cidade Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
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Pódio masculino Maratona Oficial de Belo Horizonte Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
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Pódio feminino Maratona Oficial de Belo Horizonte Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
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Eulália Santos exausta e emocionada com a vitória Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
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A paulista Eulália Santos, de 45 anos, venceu a disputa feminina Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
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Gilberto Silvestre Lopes venceu a primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
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Largada Elite da Maratona oficial de BH Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
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Maratona oficial de BH perto do trecho a Arena MRV Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press