6 lugares incríveis e gratuitos para começar a correr em Belo Horizonte

A recente Maratona de BH inspirou muitos belo-horizontinos a calçar os tênis e começar a correr. Para quem se animou a dar os primeiros passos no esporte, a cidade oferece excelentes opções gratuitas que combinam segurança, belas paisagens e infraestrutura para corredores iniciantes.

Escolher um bom lugar para começar é fundamental para manter a motivação. Um percurso agradável e seguro torna a experiência mais prazerosa e ajuda a transformar a corrida em um hábito duradouro. Pensando nisso, separamos seis locais ideais para quem quer calçar o tênis e explorar a capital mineira correndo.

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Lagoa da Pampulha

O cartão-postal da cidade é também um dos locais preferidos dos corredores. Com uma orla de aproximadamente 8 quilômetros, o percurso é totalmente plano e oferece uma vista privilegiada do conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer. O trajeto é bem sinalizado e frequentado por atletas de todos os níveis, o que garante um ambiente seguro e motivador. Para iniciantes, a dica é começar com trechos mais curtos, como entre o Museu de Arte da Pampulha e a Igrejinha São Francisco de Assis.

Praça do Papa

Para quem não se intimida com subidas, a Praça do Papa é uma excelente escolha. O percurso desafiador é recompensado com uma das vistas mais impressionantes de Belo Horizonte. Correr no local é ideal para treinos de fortalecimento e para quem já tem um pouco mais de preparo físico. O ambiente é seguro e costuma reunir muitos esportistas, principalmente no início da manhã e no final da tarde, criando um clima de comunidade.

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Um verdadeiro refúgio verde no coração da cidade. O Parque Municipal oferece pistas arborizadas e um terreno predominantemente plano, perfeito para quem está começando. A sombra das árvores torna a corrida mais agradável, mesmo em dias quentes. Por ser um ambiente fechado e com vigilância, é uma ótima escolha para treinos em diferentes horários. As voltas curtas permitem que o corredor controle facilmente a distância percorrida.

Praça Lagoa Seca

Localizada em uma das regiões mais valorizadas da capital mineira, a praça se tornou um ponto tradicional para quem busca qualidade de vida e contato com áreas verdes em meio à rotina urbana. Nos fins de semana, o movimento costuma aumentar com encontros esportivos, assessorias de corrida e grupos de treino ao ar livre. A facilidade de acesso e o percurso praticamente sem inclinações fazem do local uma opção interessante tanto para iniciantes quanto para corredores mais experientes.

Parque Ecológico da Pampulha

Diferente da orla, o Parque Ecológico oferece um circuito interno com mais estrutura e variedade. O espaço conta com pistas de asfalto e de terra batida, permitindo que o corredor alterne o tipo de terreno e o nível de impacto. Além disso, o parque possui bebedouros e banheiros, um diferencial importante para treinos mais longos. O ambiente seguro e familiar é ideal para corridas nos fins de semana.

Praça JK (Parque Municipal Juscelino Kubitschek)

Além da estrutura voltada para exercícios, a Praça JK também se destaca pelo ambiente arborizado e agradável, ideal para momentos de lazer e convivência. A movimentação constante de pessoas contribui para a sensação de segurança e faz do local uma opção popular entre moradores da região Centro-Sul da capital. Seja para uma corrida matinal, uma caminhada no fim da tarde ou simplesmente para aproveitar o espaço ao ar livre, a praça reúne praticidade e qualidade de vida em um dos bairros mais conhecidos da cidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.