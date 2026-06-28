BH: veja a premiação dos vencedores da Maratona na Pampulha
Cerca de 16 mil atletas profissionais e amadores tomam as ruas da capital mineira na manhã deste domingo (28/6) na 1º Maratona e 17º Meia Internacional de BH
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A 1ª Maratona e 17ª Meia Internacional de Belo Horizonte, na Pampulha, em BH, na manhã deste domingo (28/6), rendeu R$ 100 mil para os melhores colocados.
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Na elite da maratona e da meia maratona, os vencedores receberam R$ 10 mil. Os segundos colocados levaram R$ 7 mil; os terceiros, R$ 4 mil; os quartos lugares, R$ 2,5 mil; e os quintos, R$ 1,5 mil. Todos também faturaram troféus.
Os três primeiros colocados no geral masculino e no feminino das provas de 5 km e 10 km também angariaram taças.
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A Meia de BH foi criada em 2009. A prova cresceu ao longo dos anos e se consolidou como um dos principais eventos de corrida de rua da capital mineira, reunindo atletas de elite e amadores nos 21 km, 10 km e 5 km.
Cerca de 16 mil atletas tomaram as ruas de Belo Horizonte neste domingo. Com largada na Praça Nova da Pampulha, eles percorreram toda a orla da lagoa, em um trajeto pensado para combinar velocidade, baixa altimetria e um dos principais cartões-postais da cidade.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata