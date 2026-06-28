Com incentivo da família, casal encara primeira prova de 10 km na Pampulha

Superação, qualidade de vida e novos desafios marcaram a participação de Sueli Pereira da Silva, de 47 anos, e Carlos Washington dos Santos, de 59, na prova de 10 km da 1ª Maratona e 17ª Meia Internacional de BH, realizada na manhã deste domingo (28/6). O casal, que pratica corrida há cerca de sete anos, completou pela primeira vez essa distância e já estabeleceu uma nova meta: disputar os 21 km na edição do próximo ano.

O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Atletas da maratona e meia percorreram toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Criado em 2009, o projeto surgiu para suprir a carência de grandes eventos esportivos na capital mineira Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Milhares de atletas profissionais e amadores tomaram as ruas da capital na manhã deste domingo (28/6) na 1º Maratona e 17º Meia Internacional de BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press Os ateltas passaram pelos tradicionais pontos da orla, como a Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube, o Museu Casa Kubitschek e o Parque Ecológico Edésio Ferreira/EM/D.A Press O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A Press O evento teve a largada e chegada na Praça Nova da Pampulha, próximo à Igreja São Francisco de Assis, um dos principais cartões-postais da capital mineira Edésio Ferreira/EM/D.A Press A maratona teve ganho acumulado de apenas 79 metros de elevação, enquanto a meia maratona teve com 39 metros Edésio Ferreira/EM/D.A Press Cerca de 16 mil atletas profissionais e amadores tomaram as ruas da capital na manhã deste domingo (28/6) na 1º Maratona e 17º Meia Internacional de BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press Maratonistas tiveram o tempo máximo de seis horas para concluir a prova Edésio Ferreira/EM/D.A. Press BH terá mais uma maratona para chamar de sua Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Em 2025, a 16° da Meia Internacional de BH alcançou a marca de 10 mil participantes Edésio Ferreira/EM/D.A. Press O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Voltar Próximo