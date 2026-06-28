Com incentivo da família, casal encara primeira prova de 10 km na Pampulha
Sueli e Carlos Washington concluíram 10 km de prova e já pensam em 21 km de percurso em 2027, em Belo Horizonte
compartilheSIGA
Superação, qualidade de vida e novos desafios marcaram a participação de Sueli Pereira da Silva, de 47 anos, e Carlos Washington dos Santos, de 59, na prova de 10 km da 1ª Maratona e 17ª Meia Internacional de BH, realizada na manhã deste domingo (28/6). O casal, que pratica corrida há cerca de sete anos, completou pela primeira vez essa distância e já estabeleceu uma nova meta: disputar os 21 km na edição do próximo ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A atendente Sueli conta que o principal objetivo foi testar os próprios limites. Apesar do nervosismo antes da largada, ela acreditava que conseguiria concluir o percurso. "O importante é não desistir", resumiu.
Para Carlos, encarregado de piso, a corrida também representa um ganho para a saúde. Hipertenso, ele percebeu melhora na qualidade de vida desde que começou a praticar a modalidade. Mais experiente em provas, encarou o desafio com tranquilidade e disse que "bastava esperar a largada para correr".
Embora compartilhem a paixão pelo esporte, cada um percorreu o trajeto no próprio ritmo. Segundo Sueli, a corrida exige respeito aos limites individuais. Carlos brincou que o ritual do casal é apenas um beijo antes da largada, já que, depois disso, "é cada um por si".
A inspiração para que ambos começassem a correr veio da irmã da atendente. Rosilene Pereira da Silva é atleta amadora, mantém uma rotina intensa de treinamentos e participou da prova de 42 km ao lado de outra irmã, Roseli. O exemplo dela incentivou não apenas o casal, mas também outros amigos que passaram a integrar o grupo de corredores.
Conselhos
Aos que desejam começar a correr, o casal deixa um conselho. "Comece aos poucos, respeitando o próprio tempo. O importante é ir. Se você colocar na cabeça que vai fazer 5 km, não desista. No começo, é difícil, mas depois vem a recompensa", destacou ela.
Para Carlos, alternar caminhada e trote é uma forma eficiente de ganhar ritmo e condicionamento. "Dá um trotinho, caminha. Dá outro trotinho, caminha. Até pegar o ritmo e depois vai."
A prova reuniu milhares de corredores na capital mineira ao longo da manhã deste domingo. O percurso pela Pampulha passou por cartões-postais da cidade, como a Lagoa e as vias internas doa Zoológico de Belo Horizonte, além de incluir uma subida de aproximadamente 1,5 quilômetro, considerada um dos trechos mais desafiadores. O evento contou com provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata