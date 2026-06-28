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CORRIDA DE RUA

Com incentivo da família, casal encara primeira prova de 10 km na Pampulha

Sueli e Carlos Washington concluíram 10 km de prova e já pensam em 21 km de percurso em 2027, em Belo Horizonte

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
28/06/2026 20:40 - atualizado em 28/06/2026 20:41

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Carlos e Sueli correm juntos há sete anos
Carlos e Sueli correm juntos há sete anos crédito: Larissa Leone/EM/D.A. Press

Superação, qualidade de vida e novos desafios marcaram a participação de Sueli Pereira da Silva, de 47 anos, e Carlos Washington dos Santos, de 59, na prova de 10 km da  Maratona e 17ª Meia Internacional de BH, realizada na manhã deste domingo (28/6). O casal, que pratica corrida há cerca de sete anos, completou pela primeira vez essa distância e já estabeleceu uma nova meta: disputar os 21 km na edição do próximo ano. 

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O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Atletas da maratona e meia percorreram toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Atletas da maratona e meia percorreram toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Criado em 2009, o projeto surgiu para suprir a carência de grandes eventos esportivos na capital mineira-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Criado em 2009, o projeto surgiu para suprir a carência de grandes eventos esportivos na capital mineira Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Milhares de atletas profissionais e amadores tomaram as ruas da capital na manhã deste domingo (28/6) na 1º Maratona e 17º Meia Internacional de BH -Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Milhares de atletas profissionais e amadores tomaram as ruas da capital na manhã deste domingo (28/6) na 1º Maratona e 17º Meia Internacional de BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Os ateltas passaram pelos tradicionais pontos da orla, como a Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube, o Museu Casa Kubitschek e o Parque Ecológico-Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Os ateltas passaram pelos tradicionais pontos da orla, como a Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube, o Museu Casa Kubitschek e o Parque Ecológico Edésio Ferreira/EM/D.A Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A Press
O evento teve a largada e chegada na Praça Nova da Pampulha, próximo à Igreja São Francisco de Assis, um dos principais cartões-postais da capital mineira-Edésio Ferreira/EM/D.A Press
O evento teve a largada e chegada na Praça Nova da Pampulha, próximo à Igreja São Francisco de Assis, um dos principais cartões-postais da capital mineira Edésio Ferreira/EM/D.A Press
A maratona teve ganho acumulado de apenas 79 metros de elevação, enquanto a meia maratona teve com 39 metros-Edésio Ferreira/EM/D.A Press
A maratona teve ganho acumulado de apenas 79 metros de elevação, enquanto a meia maratona teve com 39 metros Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Cerca de 16 mil atletas profissionais e amadores tomaram as ruas da capital na manhã deste domingo (28/6) na 1º Maratona e 17º Meia Internacional de BH -Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Cerca de 16 mil atletas profissionais e amadores tomaram as ruas da capital na manhã deste domingo (28/6) na 1º Maratona e 17º Meia Internacional de BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Maratonistas tiveram o tempo máximo de seis horas para concluir a prova-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Maratonistas tiveram o tempo máximo de seis horas para concluir a prova Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
BH terá mais uma maratona para chamar de sua -Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
BH terá mais uma maratona para chamar de sua Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Em 2025, a 16° da Meia Internacional de BH alcançou a marca de 10 mil participantes-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Em 2025, a 16° da Meia Internacional de BH alcançou a marca de 10 mil participantes Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

A atendente Sueli conta que o principal objetivo foi testar os próprios limites. Apesar do nervosismo antes da largada, ela acreditava que conseguiria concluir o percurso. "O importante é não desistir", resumiu. 

Para Carlos, encarregado de piso, a corrida também representa um ganho para a saúde. Hipertenso, ele percebeu melhora na qualidade de vida desde que começou a praticar a modalidade. Mais experiente em provas, encarou o desafio com tranquilidade e disse que "bastava esperar a largada para correr". 

Embora compartilhem a paixão pelo esporte, cada um percorreu o trajeto no próprio ritmo. Segundo Sueli, a corrida exige respeito aos limites individuais. Carlos brincou que o ritual do casal é apenas um beijo antes da largada, já que, depois disso, "é cada um por si". 

A inspiração para que ambos começassem a correr veio da irmã da atendente. Rosilene Pereira da Silva é atleta amadora, mantém uma rotina intensa de treinamentos e participou da prova de 42 km ao lado de outra irmã, Roseli. O exemplo dela incentivou não apenas o casal, mas também outros amigos que passaram a integrar o grupo de corredores. 

Conselhos

Aos que desejam começar a correr, o casal deixa um conselho. "Comece aos poucos, respeitando o próprio tempo. O importante é ir. Se você colocar na cabeça que vai fazer 5 km, não desista. No começo, é difícil, mas depois vem a recompensa", destacou ela.

Para Carlos, alternar caminhada e trote é uma forma eficiente de ganhar ritmo e condicionamento. "Dá um trotinho, caminha.  Dá outro trotinho, caminha. Até pegar o ritmo e depois vai." 

A prova reuniu milhares de corredores na capital mineira ao longo da manhã deste domingo. O percurso pela Pampulha passou por cartões-postais da cidade, como a Lagoa e as vias internas doa Zoológico de Belo Horizonte, além de incluir uma subida de aproximadamente 1,5 quilômetro, considerada um dos trechos mais desafiadores. O evento contou com provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km. 

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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