Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Belo Horizonte vira o centro da corrida de rua nacional com a etapa decisiva do Red Bull 24 Horas, desafio que reúne 32 atletas em um revezamento ininterrupto de esteiras durante um dia inteiro. Dois grupos paulistas disputam a taça: a parceria STAB & Inimigos do Pace, que busca o bicampeonato, e a junção Giro Leve & O__Corre, classificada na seletiva regional de São Paulo.

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A competição ocorre na Praça Dino Barbieri, na orla da Lagoa da Pampulha, em frente à tradicional Igrejinha. Já largada, será dada às 8h do sábado, 28 de novembro, com a contagem de quilômetros até as 8h do domingo.

O evento conta ainda com uma estrutura de arena para a realização da prova e acesso aberto ao público. A ultramaratonista mineira Fernanda Maciel também deve acompanhar a disputa de perto.

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O formato da prova exige estratégia e preparo físico. Cada grupo precisa manter o ritmo sem deixar o equipamento parar ao longo de um dia completo, alternando tiros de velocidade com curtos períodos de recuperação entre os integrantes.

Suporte nutricional

Para sustentar o rendimento muscular e prevenir quadros de hipoglicemia e desgaste severo, os corredores contam com um protocolo esportivo. O suporte prevê café da manhã com alimentos funcionais e fornecimento contínuo de barras proteicas durante todas as trocas de turno.

Marlon Alessio, CEO da Nutrata, parceira para a realização da prova, destaca a importância da intervenção nutricional ao encarar esforço prolongado: "Em provas contínuas e intensas, o suporte nutricional é tão decisivo quanto o treino para manter a intensidade dos atletas".

Marca a superar

A etapa mineira encerra uma jornada nacional que passou por sete cidades. Ao todo, 28 comunidades de corredores participaram das seletivas anteriores em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Campinas, Recife e Rio de Janeiro.

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Na última edição, os campeões completaram 343 quilômetros em 24 horas. Juntas, as equipes finalistas acumularam mais de 678 quilômetros rodados e 143 trocas de corredor, marca que serve de referência para a disputa na capital mineira.