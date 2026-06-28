CORRIDA DE RUA
Veja fotos da 1° Maratona e 17° Meia Internacional de Belo Horizonte
Milhares de corredores profissionais e amadores tomaram as ruas da capital na manhã deste domingo (28/9)
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O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
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Atletas da maratona e meia percorreram toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
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Após 16 anos de tradição da Meia Maratona Internacional de BH, o projeto cresceu e a capital mineira recebeu neste domingo (28/6) um novo desafio pelas ruas da Região da Pampulha Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
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Com um percurso plano, clima ameno típico do inverno e cartões-postais ao longo do trajeto, incluindo vias internas do Zoológico, a 1ª Maratona Internacional de Belo Horizonte promete atrair atletas de todo o Brasil e do exterior Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
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Criado em 2009, o projeto surgiu para suprir a carência de grandes eventos esportivos na capital mineira Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
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Milhares de atletas profissionais e amadores tomam as ruas da capital na manhã deste domingo (28) na 1º Maratona e 17º Meia Internacional de BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
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Os ateltas passaram pelos tradicionais pontos da orla, como a Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube, o Museu Casa Kubitschek e o Parque Ecológico Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
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A maratona começou às 5h30, a meia maratona às 7h, logo em seguida as 7h45 doi a ves do 5km e por último os 10km às 8h45 Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
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O evento teve a largada e chegada na Praça Nova da Pampulha, próximo à Igreja São Francisco de Assis, um dos principais cartões-postais da capital mineira Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
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A maratona teve ganho acumulado de apenas 79 metros de elevação, enquanto a meia maratona teve com 39 metros Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
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Cerca de 16 mil atletas profissionais e amadores tomam as ruas da capital na manhã deste domingo (28) na 1º Maratona e 17º Meia Internacional de BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
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Maratonistas tiveram o tempo máximo de seis horas para concluir a prova Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
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BH terá mais uma maratona para chamar de sua Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
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Em 2025, a 16° da Meia Internacional de BH alcançou a marca de 10 mil participantes Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
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Além da proposta esportiva, o evento manterá uma tradição ligada à preservação ambiental. Todos os anos, um animal ameaçado de extinção é escolhido como mascote oficial da corrida. Em 2026, o símbolo será o gorila Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
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Em edições anteriores, animais como arara-azul, mico-leão-dourado, macaco-prego, ararajuba e onça-parda já foram escolhidos como símbolos da corrida Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
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