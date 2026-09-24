Programe-se: veja as corridas que movimentam BH até dezembro

Faltando três meses para o fim do ano, os corredores de Belo Horizonte ainda têm uma série de provas pela frente. Entre outubro e dezembro, a capital mineira recebe corridas e caminhadas para diferentes perfis de participantes. A programação inclui eventos tradicionais, provas temáticas e competições que prometem reunir milhares de pessoas pelas ruas da cidade. As atividades passam por diferentes pontos de BH e incluem distâncias para atletas experientes, iniciantes e quem busca apenas se exercitar.

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Para quem ainda pretende calçar o tênis e participar de uma prova em 2026, o calendário segue movimentado.

Confira a programação:

Corrida Mart Minas

Em celebração aos 25 anos do Mart Minas, a 3ª edição da corrida da rede de supermercados será realizada em 3 de outubro, na Praça da Pampulha. A prova deve receber até 12,5 mil participantes e terá opções para diferentes perfis, com caminhada de 2 km e corridas de 5 km, 10 km e 21 km. O segundo lote de inscrições custa R$ 220 e inclui um kit comemorativo com 115 itens, entre blusa, medalha e produtos.

Além das provas, a programação também terá atividades para o público, como corrida kids, corrida de mascotes, ações de fisioterapia e ativações de patrocinadores e parceiros. Para fechar o evento, o grupo Baianeiros fará um show na praça, reunindo esporte, lazer e música na comemoração do aniversário da rede.

Para mais informações: TBH Esportes

Caminhada Rosa

Em apoio à luta contra o câncer, um evento beneficente será realizado em 11 de outubro, na Praça da Estação, com programação que combina atividade física e solidariedade. A iniciativa busca arrecadar recursos para a Associação Arca Mulheres, que acolhe pacientes oncológicos em situação de vulnerabilidade durante todo o ano. As doações são destinadas a oito hospitais da rede pública.

A programação terá apena uma modalidade: caminhada de 5 km. As inscrições custam R$ 70 ou R$ 120, conforme a opção do kit escolhido, e os recursos ajudam na manutenção do projeto associação.

Para mais informações: TBH Esportes

B. Run pela vida

Outubro Rosa também ganha espaço no calendário de corridas da cidade com a B.Run pela Vida. A prova será realizada em 18 de outubro, no Botânico Shopping, no Belvedere, com percursos de 3 km e 5 km.

As inscrições custam R$ 180 e dão direito ao kit oficial da corrida. A iniciativa une a prática esportiva às ações de conscientização do Outubro Rosa, campanha dedicada à prevenção e ao combate ao câncer de mama.

Para mais informações: TBH Esportes

Corrida Mário Penna

A solidariedade estará lado a lado com o esporte na 5ª Corrida Mário Penna, que acontece em 24 de outubro na Nova Praça da Pampulha. Com o tema "Movidos pela esperança. Juntos contra o câncer", o evento reunirá cerca de 3 mil participantes em uma manhã dedicada à promoção da qualidade de vida e ao fortalecimento da luta contra o câncer, marcando também o encerramento da campanha Outubro Rosa.

A programação terá corridas de 5 km e 10 km, caminhada de 2 km e corrida kids, com opções para diferentes idades e níveis de preparo. Além de incentivar a prática esportiva, a iniciativa busca promover qualidade de vida, integração e conscientização sobre o combate ao câncer.

Para mais informações: TBH Esportes

Corrida do Cruzeiro

A cor azul-celeste vai tomar conta da Pampulha em 7 de novembro, quando a tradicional Corrida do Cruzeiro será realizada em um formato inédito. Pela primeira vez, a prova terá largada no período noturno, às 18h, levando os participantes a vivenciarem a corrida em um horário diferente do habitual.

A mudança faz parte da proposta de tornar o evento uma experiência de integração entre a comunidade cruzeirense e os corredores, além de incentivar a prática esportiva e os cuidados com a saúde. Os associados dos Clubes do Cruzeiro também terão desconto na inscrição, mediante a informação do CPF no campo “Cupom de desconto” durante o cadastro.

Para mais informações: TBH Esportes

Corrida Arena MRV

A Esplanada da Arena MRV será ponto de encontro dos atleticanos em 7 de novembro, quando será realizada mais uma edição da Corrida Arena MRV. Com largada prevista para as 17h30, a prova terá percursos de 5 km e 10 km, além de caminhada de 4 km e uma modalidade infantil.

Os inscritos também receberão um kit com manto exclusivo com uma representação da Arena em dourado, bolsa do Galo e uma tábua de churrasco personalizada. A corrida ainda terá um diferencial para os participantes: o percurso passa pelo gramado da casa do Atlético.

Para mais informações: TBH Esportes

Corrida da Polícia Militar

Mais uma edição da Corrida da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) já tem data marcada: 14 de novembro. A prova reúne corredores de diferentes perfis e integra o calendário esportivo mineiro, com uma programação que combina atividade física, esporte e convivência entre os participantes.

A programação oferece opções para todos os públicos, com corridas de 10 km e 5 km, além da caminhada de 2 km. Os percursos permitem a participação de atletas experientes, iniciantes, crianças e famílias, tornando o evento acessível para quem deseja competir ou apenas aproveitar uma manhã de esporte.

Para mais informações: TBH Esportes

Circuito das Estações - Etapa Verão

A última etapa do Circuito das Estações acontece em 29 de novembro, na Praça Nova da Pampulha. A Etapa Verão encerra a temporada do circuito e reúne corredores para a fase final da temporada que celebra a evolução dos corredores ao longo do ano.

Com percursos de 5 km, 10 km e 18 km, a prova oferece desafios para diferentes níveis de preparação. Inspirada na energia do verão, é momento de transformar todo o esforço dos treinos em conquista, cruzar a linha de chegada e celebrar cada quilômetro percorrido.

Para mais informações: Circuito das Estações

Corrida 100% Você

Do trio elétrico para as ruas da capital mineira, Bell Marques traz pela primeira vez para BH sua corrida em 29 de novembro, unindo esporte, música e a energia que já marca os eventos do cantor baiano. A prova será realizada no Parque de Exposições, no bairro Gameleira, que também será o ponto de largada e chegada.

Com opções de 5 km e 10 km, a corrida terá uma programação que continua depois da linha de chegada. Os participantes terão acesso à arena pós-prova, onde será realizado um show de Bell para encerrar o evento.

Para mais informações: 100% Sports

Volta Internacional da Pampulha

Dezembro chega com uma das provas mais aguardadas do calendário de corridas da capital. A 27ª Volta Internacional da Pampulha será realizada no dia 6 de dezembro, reunindo corredores brasileiros e estrangeiros em um percurso de 18 km.

Durante o trajeto, os participantes passam pelo Conjunto Moderno da Pampulha, que reúne obras de Oscar Niemeyer e é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. A paisagem, que mistura arquitetura, áreas verdes e a lagoa, acompanha os corredores ao longo da prova.

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Para mais informações: Yescom

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro