Confira a agenda gastronômica do fim de semana (2 e 3/8)

Curtir o fim de uma longa semana com comidinhas deliciosas, cerveja gelada ou até mesmo bons cafés parece ideal, não é? Para os moradores da capital mineira, ou mesmo para aqueles que estiverem de passagem, isso será possível nos próximos dias e, provavelmente, o problema vai ser escolher um só evento para ir. Confira aqui a agenda gastronômica de BH para o próximo fim de semana (2 e 3/8):

Um só lugar

Morango do amor da Sanviê Doces Sanviê Doces/Divulgação

A já consagrada e amada Feirinha Aproxima desembarca nos arredores da Praça da Liberdade para mais uma edição neste sábado (2/8). Essa será a primeira vez que o evento vai ocorrer, simultaneamente, nos jardins do Palácio da Liberdade e da Casa Fiat de Cultura, dois espaços localizados próximos um do outro.

A feira de gastronomia vai agrupar 40 expositores, que vão servir petiscos, pratos e sobremesas, além de comercializar produtos artesanais. Os pratos que vão poder ser encontrados por lá são: pão com linguiça artesanal, molho bechamel e barbecue de goiabada, cone de camarão, tilápia frita com batata, pastel de camarão, bobó de camarão, acarajé, feijoada afro-brasileira, feijão-tropeiro, sanduíche de frango ou porco defumados, arroz e bolinho de bacalhau, arepas (pão de milho achatado bem típico de países latino-americanos) etc.

A estrela da internet não ficou de fora do evento. A Sanviê Doces vai servir o badalado morango do amor. Outra confeitaria que vai marcar presença no evento, inclusive com a primeira participação, é a tradicional Mole Antonelliana.

Serviço



Feirinha Aproxima

Palácio da Liberdade (Praça da Liberdade) e Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários)

Data: Sábado, 02/08 - das 10h às 17h

Entrada gratuita, sem necessidade de retirar ingressos

Culinária mexicana

Hambúrguer mexicano do Porks Equipe Arkha produções/Divulgação

Festival Arriba y Adentro, de culinária mexicana, vai movimentar cinco unidades do Porks, espalhadas por regiões diferentes de BH: Savassi, Funcionários, Castelo, Lourdes e União. As casas vão servir pratos e drinques inspirados na gastronomia do México. Os clássicos Cozumel, feito com cerveja, gelo, limão e sal, e a Marguerita, coquetel com base de tequila e suco de limão, serão parte do menu especial.

Na parte das comidas, itens como nachos com carne moída apimentada, guacamole, queijo cheddar e creme azedo; burrito (espécie de wrap mexicano) recheado com pernil desfiado ou carne apimentada; e até mesmo um hambúrguer mexicano, com pão, hambúrguer, cheddar nachos, sour cream, cebola roxa e pico de gallo (vinagrete típico).

Serviço



Festival Arriba y Adentro

Até domingo (3/8)

Porks Castelo

Rua Castelo de Alenquer, 50, Castelo

Porks Savassi

Rua Fernandes Tourinho, 19, Savassi

Porks Praça Tiradentes

Avenida Brasil, 1348, Funcionários

Porks Casarão

Avenida Álvares Cabral, 534, Lourdes

Porks Cidade Nova

Rua Artur de Sá, 65, União

Culinária oriental

Evento Lenda das Estrelas vai homenagear a cultura japonesa Acervo ACCTBJ/Divulgação

No próximo sábado (2/8), BH vai receber um evento que celebra 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão com atrações culturais e culinárias. O Lenda das Estrelas será no estacionamento do Shopping Minascasa e é ideal para os amantes da cultura japonesa ou mesmo para curiosos, que vão ter a chance de degustar iguarias do país.

Itens como onigiris (peças grande de arroz com recheios diversos), temakis, pokes, bandejinhas de makis (sushis em que a alga envolve o arroz), okonomiyaki (panqueca japonesa), karê (prato com carne e legumes em molho curry), takoyaki, bolinho recheado com polvo, yakisoba, harumaki (rolinho primavera), guioza (como um pastel oriental grelhado ou cozido), mochi (bolinho de arroz com recheios doces) etc.

Além dos petiscos e sobremesas, o evento vai servir também drinques feitos com saquê, bebida alcoólica japonesa feita a partir da fermentação do arroz.

O público também vai poder aprender com a oficina de karê, esse prato tão tradicional para os orientais. Feito com carnes e legumes em molho cremoso de curry, ele é servido com arroz japonês.

Serviço

Festival Lenda das Estrelas

Sábado, 2/8

Das 11h às 19h

Avenida Cristiano Machado, 3411, Ipiranga (Shopping Minascasa)

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo site

Dia de brindar

Além dos 20 rótulos de cerveja, Festival Ô Dia da Cerveja vai ter shows de rock e pop Túlio Barros/Divulgação

Sábado (2/8) é dia de celebrar a cerveja, bebida tão amada mundo afora e, em especial, entre os brasileiros. Para comemorar o Dia Internacional da Cerveja, a Praça José Mendes Jr. vai receber o Festival Ô Dia da Cerveja, com mais de 20 rótulos artesanais.

O público também vai poder degustar massas, charcutaria e carnes na parrilla.

Serviço

Festival Ô Dia da Cerveja



Sábado, 2/8

Praça José Mendes Jr., Savassi

Das 12h às 22h

Ingressos pelo site Sympla

Regado a café

Além de degustar cafés, o público aprende sobre os grãos no Festival Tomei Gosto por Café Rodrigo Katchama/Divulgação

Chega ao Mercado de Origem, neste fim de semana, a segunda edição do Festival Tomei Gosto por Café, idealizado pelo sommelier de cervejas, amante de café e jornalista Mário Alaska. A sócia e consultora do evento é Helga Andrade, especialista em café. Nos dois dias de evento, o público vai poder degustar cafés, conversar com produtores, assistir a torra do café ao vivo, experimentar drinques feitos com a bebida etc.

Nesta edição, outra ação especial vai ser implementada: o Faça seu Próprio Café, em que um barista auxilia na produção do café especialmente para o cliente.

Serviço

Tomei Gosto por Café

Sábado e domingo (2 e 3/8)

Das 9h às 17h

Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D'Água (Mercado de Origem)

Entrada franca



Pastel para todos os gostos

Um dos grandes diferenciais do evento é a venda de pastéis coloridos Festival do Pastel/Divulgação

Nos próximos dias, o itinerante Festival do Pastel vai chegar ao Barro Preto, na Região Centro-Sul de BH. O evento vai servir os salgados com diversos sabores e formatos. As massas dos pastéis serão coloridas em tons de rosa, verde, marrom, azul e amarelo, mas não para por aí: até pastel em forma de capivara vai ter por lá.

Vale ressaltar que há opções veganas e doces.

Serviço

Festival do Pastel

Sábado (2/8), das 12h às 22h

Domingo (3/8), das 10h às 18h

Avenida Augusto de Lima, 1.600 (quarteirão fechado próximo à Paróquia São Sebastião), Barro Preto



Entrada franca

