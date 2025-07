Dia Internacional da Cerveja: bar celebra data com rodada dupla

O bar Jângal, localizado no Bairro Cruzeiro, região Centro-Sul de Belo Horizonte, celebra nesta sexta-feira (1º/8), o Dia Internacional da Cerveja com uma programação especial. O espaço oferece rodada dupla de chope até 19h30, além de uma noite animada por atrações musicais e brindes para os primeiros clientes. A expectativa é de casa cheia.

A ação faz parte do calendário de eventos temáticos do Jângal, que busca transformar datas comemorativas em experiências marcantes para o público. “Já fizemos outras edições da celebração do Dia da Cerveja, sempre com alguma novidade. Este ano, além da rodada dupla, vamos distribuir mimos para os 50 primeiros clientes e oferecer uma Roleta da Sorte com prêmios como baldes de cerveja e chopes”, conta André Panerai, sócio do estabelecimento.



A ação faz parte do calendário de eventos temáticos do Jângal, que busca transformar datas comemorativas em experiências marcantes para o público Reprodução/Bruno Werneck

A proposta do evento vai além da promoção: é uma oportunidade de valorizar o principal produto do bar. "Apesar de sermos conhecidos pelos drinks autorais e carta de vinhos, a cerveja ainda é o nosso carro-chefe. Por isso, essa comemoração tem um peso especial", afirma André. Entre os estilos disponíveis na noite estarão Pilsen, IPA, cerveja de trigo (White Beer) e até opções sem álcool, cujo consumo, segundo ele, tem crescido bastante.



"A procura já está alta e acreditamos que a casa vai ficar cheia. Muita gente deve passar por aqui durante a noite, já que teremos uma programação musical pensada para animar todo mundo", destaca o sócio.



Dia Internacional da Cerveja do Jângal Reprodução/Bruno Werneck

A trilha sonora da celebração ficará por conta da banda Maramel, conhecida pela mistura de ritmos e apresentações animadas, seguida do DJ Adãozin, que garante manter o clima festivo até o encerramento. A programação musical se estende das 18h até 00h30, e a entrada é gratuita até as 20h - após esse horário, o valor da entrada passa a ser R$ 25.



Inspirado pela ideia de uma "selva urbana", o Jângal aposta na ambientação criativa, na cozinha contemporânea, na boa música e na interação com o público para proporcionar experiências além do convencional. "Queremos que nossos clientes se divirtam de verdade. A Roleta da Sorte, por exemplo, foi pensada para tornar o início da noite ainda mais descontraído", explica André.



