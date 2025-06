Festa Tinder: bar diverte solteiros no Dia dos Namorados

Há 12 anos na capital mineira, o Jângal, localizado no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul, promete transformar a semana do Dia dos Namorados em uma data memorável. Nesta terça-feira (11/6), a casa antecipa a comemoração dos apaixonados com uma programação intimista e recheada de experiências gastronômicas. Já no dia 12, data oficial dos casais, o bar muda o clima e celebra a solteirice com mais uma edição da já tradicional Festa Tinder - Edição Só Love, voltada para quem quer paquerar e se divertir em clima leve e descontraído.

"Queríamos acolher tanto os casais quanto os solteiros", explica André Panerai, sócio do Jângal. "Por isso, optamos por dividir a programação em duas noites diferentes, com propostas únicas, mas igualmente vibrantes."

11 de junho: Comidaria Especial Dia dos Namorados

Voltado para casais, grupos de amigos ou mesmo aniversariantes que querem curtir uma noite especial, o evento oferece música ao vivo com repertório romântico, ambiente intimista e uma experiência gastronômica pensada para a data.

O destaque da noite é a massa fresca preparada ao vivo no salão, com os pratos sendo montados sob medida, de acordo com os complementos escolhidos pelos clientes.

Há ainda a opção de open wine - vinho à vontade até as 23h por R$ 99 (incluindo a massa). Quem quiser aproveitar apenas a massa paga R$ 49 e só o open wine custa R$ 59.

A casa também oferece rodada dupla de chope e de Xeque Mate até 23h. A entrada tem preço único: R$ 15.

12 de junho: Festa Tinder - Edição Só Love

Ironicamente, na data do Dia dos Namorados, o foco se volta aos solteiros com a Festa Tinder - Edição Só Love. O evento, que já é tradição na casa, aposta em ambientação temática, correio elegante, adesivos criativos, espaços para fotos e drinques gratuitos para os primeiros a chegar. Tudo pensado para incentivar conexões espontâneas entre os convidados.

"Nós começamos esse evento no Dia dos Solteiros, celebrado em setembro. Este ano, fizemos um rebranding e trouxemos a proposta no Dia dos Namorados, mantendo a essência da celebração e da paquera", conta Panerai. Segundo ele, a procura por ingressos está intensa, mas ainda há disponibilidade pelo Sympla.

A Festa Tinder já é tradição do bar Jângal Bruno Werneck/Divulgação

Os ingressos são gratuitos até 19h30 e custam R$ 25 após esse horário, tanto na portaria quanto pelo Sympla.

Apesar do nome, a festa ainda não é uma parceria oficial com o app de relacionamentos. "Estamos em conversas com a gestão do Tinder no Brasil. Eles adoraram a ideia e há possibilidade de uma parceria futura", adianta o sócio.

Um bar que se reinventa

Aberto há 12 anos, o Jângal se firmou como um dos principais pontos de encontro de Belo Horizonte, conhecido pela atmosfera vibrante, culinária de qualidade e programação inovadora. Segundo Panerai, o segredo para manter a identidade do bar ao longo do tempo está na escuta ativa do público e na constante renovação.

O Skewer Burger é um lançamento do Jângal que leva um blend de frango e bacon empanado no parmesão Bruno Werneck/Divulgação

"Recebemos muitos feedbacks positivos sobre o ambiente, o atendimento e o cardápio, que acabamos de redesenhar com novos pratos. A ideia é manter sempre esse frescor para não cansar o público e continuar sendo referência em experiência", afirma.

As novas opções da casa contam com variados sabores de hambúrguer, carne de panela, filés com duas variações de molho, coxinhas, fritas, entre outras entradas clássicas.

No copo, o bar se destaca pelos seus icônicos drinques de frutas, coquetéis, chopes, cervejas e vinhos distintos. E, para adoçar o paladar, o bombom gelado marca presença no cardápio em diferentes sabores: limão, chocolate, suíço e Ninho.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino