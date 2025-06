Pop Kid traz de volta campanha de cartas manuscritas no mês dos namorados

No mês mais romântico do ano, um dos bares mais icônicos do centro de Belo Horizonte aposta em um gesto simples para aquecer os corações: escrever à mão. Até o dia 30 de junho, o Pop Kid promove a segunda edição da campanha "O amor é pop: o amor está no bar", que convida seus clientes a redescobrirem o charme das cartas manuscritas. A proposta é que visitantes do estabelecimento escrevam mensagens de amor, carinho ou gratidão para pessoas queridas - em qualquer parte do Brasil ou do mundo - e deixem os postais em uma caixa retrô instalada na entrada do local. As cartas são recolhidas semanalmente e enviadas via Correios pelo próprio estabelecimento.

Atualmente, além de servir um buffet self-service, as tradicionais batatas recheadas, os pop pasteizinhos e diversos petiscos acompanhados de uma seleção de mais de 10 tipos de chope, o bar se consolida como um espaço de afeto e identidade cultural.

A ação, realizada no mês dos namorados e que estreou com sucesso em 2024, retorna este ano como uma forma afetuosa de estimular a conexão entre as pessoas em tempos tão digitais. De acordo com Leandro Câmara, gestor do Pop Kid, a ideia ganhou força após a repercussão positiva da primeira edição.

"Percebemos que, mesmo em um mundo de mensagens instantâneas, as pessoas se emocionam com algo mais artesanal, feito com calma e cuidado", conta. "Foram mais de 300 postais enviados no ano passado, e quem recebeu ficou encantado".

Amor à moda antiga

Criada pela Agência Curinga, a campanha aposta no poder da nostalgia para tocar corações. "Queremos resgatar o valor do gesto, da letra feita à mão, da escolha de um cartão bonito", explica Virgilius Lustosa, diretor da agência responsável pelo conceito criativo. "Hoje em dia, aniversários são celebrados com mensagens curtas no WhatsApp. A carta, por outro lado, exige tempo, reflexão e sentimento".

O ritual funciona de forma simples: os postais estão disponíveis na porta do bar, protegidos em uma estrutura de acrílico. Qualquer cliente pode pegar um, escrever sua mensagem e depositá-la na caixinha de correio retrô. A equipe se encarrega de reunir os cartões e enviá-los semanalmente.

Além do aspecto romântico, a campanha conversa com uma característica cultural profunda dos mineiros: o afeto. "Somos um povo acolhedor. Faz parte da nossa essência esse gesto de cuidado com o outro. E essa campanha é um reflexo disso", destaca Câmara.

Cartas para idosos

Este ano, a campanha vai além do espaço do bar. Ao final da ação, a equipe do restaurante escreverá cartas especialmente para idosos que vivem em instituições de longa permanência na capital. As mensagens serão entregues pessoalmente, com o objetivo de levar palavras de carinho a quem muitas vezes não tem por perto familiares ou amigos. "Queremos lembrar que o amor não tem fronteiras, nem idade, e pode ser oferecido até mesmo a desconhecidos", afirma o gestor.

Uma tradição que se reinventa

Presente na memória afetiva da cidade há mais de quatro décadas, o Pop Kid é testemunha viva da história recente de BH: viu a chegada da Feira Hippie à Avenida Afonso Pena, a reabertura do Cine Theatro Brasil, o retorno vibrante do carnaval de rua e muitas celebrações no quarteirão fechado da Praça Sete.

Diante do sucesso da campanha, a ideia é que o gesto continue em outras datas comemorativas. "Os turistas adoram os postais, principalmente porque trazem elementos de Belo Horizonte. Mas mais que isso, percebemos que essa experiência de escrever à mão toca as pessoas de forma profunda. Então, por que não continuar?", conclui Câmara.

