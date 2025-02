Como tuítes antigos de Karla Gáscon afetam chances de 'Emília Pérez' no Oscar

Tuítes antigos de Karla Sofía Gascón, protagonista do filme "Emilia Pérez", geraram polêmica durante a semana inteira e atrapalharam a campanha do filme para o Oscar.

Considerados ofensivos por muitos, os tuítes publicados sobretudo entre 2019 e 2024 pela indicada ao prêmio de melhor atriz neste ano, receberam uma enxurrada de críticas desde que vieram à tona na semana passada.

A atriz divulgou várias declarações desde então, afirmando estar "profundamente triste por aqueles a quem causei dor", acrescentando que não é racista e que muitos de seus comentários foram tirados de contexto.

Hollywood se distanciou das postagens dela, enquanto a Netflix parece ter desviado seus esforços de campanha para os outros filmes indicados.

Gascón, que desativou sua conta X (antigo Twitter), afirmou em sua última declaração no Instagram, na semana passada, que está vivendo uma "montanha-russa de emoções".

"Que coincidência, passei nove meses tentando enviar uma mensagem de esperança para o mundo, e justamente três dias atrás, por acaso, sou a pior pessoa do mundo", acrescentou.

Em seus tuítes antigos, Gascón fez comentários sobre o Islã, George Floyd e a diversidade no Oscar.

A Netflix não comentou publicamente o caso — a BBC News entrou em contato com a plataforma de streaming para esta reportagem. Mas a empresa fez mudanças em sua campanha promocional nos últimos dias.

Os cartazes

Nesta época do ano, os estúdios de cinema produzem anúncios com o objetivo de tornar um determinado filme mais visível para os jurados das premiações.

Na época do lançamento, o filme conta com uma campanha promocional inicial destinada ao público para alcançar grandes cifras de bilheteria ou de streaming.

Mas os chamados anúncios "para sua consideração" (FYC, na sigla em inglês) que vão ao ar durante a temporada de premiações têm como objetivo específico atrair a atenção dos jurados em categorias nas quais o filme foi indicado em eventos como o Bafta e o Oscar.

Anteriormente, Gascón aparecia com destaque no material publicitário da Netflix, que lembrava os jurados da sua indicação para o prêmio de melhor atriz.

Mas um cartaz atualizado, lançado na segunda-feira (3/2), elimina Gascón quase por completo — e, em vez dela, destaca suas colegas de elenco: Zoe Saldaña e Selena Gomez.

"A mudança indica que a Netflix está tentando minimizar as contribuições de Gascón para que a polêmica em torno de seus comentários não ofusque o filme ou o trabalho de suas colegas de elenco e colaboradores", diz Clayton Davis, da revista Variety.

A entrevista à CNN

Getty Images Gascón deu várias declarações desde que os tuítes vieram à tona

Gascón publicou várias declarações sobre a polêmica nos últimos dias, principalmente por meio de suas contas nas redes sociais, mas também deu uma entrevista emotiva de uma hora à rede CNN em espanhol.

Segundo fontes, Gascón concedeu a entrevista sem a participação ou aprovação da equipe de relações públicas do filme.

A revista The Hollywood Reporter afirmou ter tomado conhecimento de que a atriz "organizou a entrevista por conta própria, sem a participação de ninguém que estivesse trabalhando no filme, que foi distribuído pela Netflix".

O fato desta informação ter chegado aos jornalistas americanos sugere que a Netflix não está apenas se distanciando de Gascón, mas que a própria equipe de relações públicas da plataforma de streaming pode não ter aprovado a realização desta entrevista.

Excluída de eventos

Getty Images As integrantes do elenco do filme haviam comparecido juntas a eventos como o Globo de Ouro

Gascón estava programada para participar de vários eventos na próxima semana.

Entre eles, o almoço do AFI Awards, o Critics Choice Awards, o DGA Awards, o PGA Awards e o Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara.

No entanto, não se espera que a atriz apareça em nenhum deles.

E não para por aí: de acordo com a Variety, a Netflix e a equipe de relações públicas do filme pararam de falar diretamente com Gascón, e só se comunicam com ela por meio de um agente.

A publicação também informou que a plataforma "não cobre mais suas despesas de viagem para as diversas cerimônias de premiação nem seu styling para aparição nesses eventos".

Resta saber se Gascón vai comparecer à cerimônia de entrega do Oscar, marcada para 2 de março.

Como isso pode afetar as colegas de elenco de Gascón?

Getty Images Zoe Saldaña, que contracena com Gascón no filme, é a favorita ao prêmio de melhor atriz coadjuvante

Emilia Pérez, um musical em espanhol sobre um traficante mexicano que muda de gênero, recebeu 13 indicações ao Oscar, embora não se esperasse que fosse necessariamente o grande vencedor da noite.

O filme enfrenta forte concorrência em diversas categorias, incluindo melhor filme, embora seja favorito em algumas em particular, como melhor canção original e melhor atriz coadjuvante, com Zoe Saldaña.

Saldaña estava fortemente cotada para levar a estatueta, não apenas por causa de seu desempenho aclamado, mas também pela consideração do júri em relação a seus papéis em sucessos de bilheteria, como Avatar e os filmes da Marvel.

Depois que os tuítes vieram à tona, Saldaña afirmou: "Isso me deixa muito triste porque não apoio e não tolero nenhuma retórica negativa em relação a pessoas de qualquer grupo".

"Só posso testemunhar sobre a experiência que tive com cada um dos indivíduos que fizeram parte, que fazem parte, desse filme, e minha experiência e minhas interações com eles foram sobre inclusão e colaboração e igualdade racial, cultural e de gênero. E isso simplesmente me entristece", acrescentou a atriz.

Os jurados do Oscar e os especialistas em prêmios vão ficar de olho nos próximos eventos, como o Bafta e o SAG Awards, para ver se Saldaña continua sendo a favorita.

Getty Images O diretor do filme, Jacques Audiard, também se distanciou de Gascón

O diretor do filme, Jacques Audiard, afirmou ao site Deadline que evitou entrar em contato com Gascón porque "no momento ela precisa de espaço para refletir e assumir a responsabilidade por seus atos".

"Infelizmente, ela está ocupando todo o espaço, e isso me deixa muito triste", ele disse.

"É muito difícil para mim lembrar do trabalho que fiz com Karla Sofía: a confiança que compartilhamos, a atmosfera excepcional que tínhamos no set de filmagem, que era realmente baseada na confiança", acrescentou.

"E quando você tem esse tipo de relacionamento e, de repente, lê algo que essa pessoa disse, coisas que são absolutamente odiosas e dignas de serem odiadas, é claro que esse relacionamento é afetado. É como se você caísse em um buraco. Porque o que Karla Sofía disse é indesculpável."

Quanto a Emilia Pérez, a controvérsia pode diminuir muito suas chances de ganhar o prêmio de melhor filme, principalmente em um ano em que não há um favorito de destaque para o prêmio principal.

E o formato 'Fab Five' do Oscar?

Getty Images O formato 'Fab Five' resgata cinco vencedores anteriores de uma categoria para homenagear os indicados daquele ano

Muitos fãs de cinema adoram o chamado formato "Fab Five", que foi usado em algumas cerimônias recentes do Oscar.

Neste formato, cinco vencedores anteriores de uma determinada categoria sobem ao palco para entregar o mesmo prêmio ao novo ganhador.

Por exemplo, no ano passado, Emma Stone recebeu a estatueta de melhor atriz das mãos de Michelle Yeoh, Jennifer Lawrence, Sally Field, Jessica Lange e Charlize Theron, que haviam ganhado o prêmio anteriormente.

Tradicionalmente, este formato consiste em cada um dos vencedores anteriores fazer um breve discurso, homenageando os atuais indicados antes de revelar o vencedor.

No entanto, foi anunciado que a Academia não vai mais fazer isso nas categorias de atuação neste ano, o que significa que nenhuma atriz será convidada a elogiar o desempenho de Gascón no palco.

Apesar das especulações, a decisão não parece ter sido motivada pela recente controvérsia.

A Variety observou que a Academia decidiu abandonar o formato "Fab Five" para as categorias de atuação há várias semanas, antes de os tuítes de Gascón virem à tona — e, em vez disso, vai usar o formato em outras categorias neste ano, como a de melhor diretor.