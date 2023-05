Três anos após assassinato de George Floyd, reforma policial segue pendente

436

A morte de Floyd gerou uma onda de protestos contra o racismo e a violência policial (foto: STEPHEN MATUREN/AFP)

Passados três anos desde o chocante evento que durou nove minutos e 29 segundos e abalou o mundo, o assassinato de George Floyd por parte do policial branco Derek Chauvin em Minneapolis, nos Estados Unidos, ainda é um tema atual. O vídeo gravado por um passante mostrava Chauvin pressionando seu joelho no pescoço de Floyd, que implorava por ar e chamava por sua mãe, enquanto seus colegas Alexander Kueng, Tou Thao e Thomas Lane assistiam sem intervir. O episódio resultou na morte de Floyd e gerou uma onda de protestos contra o racismo e a violência policial, ultrapassando as fronteiras americanas.





Em meio às manifestações, o atual presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu durante sua campanha eleitoral justiça, reformas na polícia e combate ao racismo. Após dois julgamentos distintos, Chauvin foi condenado por assassinato e violação dos direitos constitucionais de Floyd, com penas totalizando mais de 40 anos de prisão. Os colegas de Chauvin também foram condenados por violar direitos civis constitucionais e já estão cumprindo suas sentenças. Mesmo assim, processos adicionais continuam em andamento.

Especialistas concordam que, sem o vídeo como prova, o veredito provavelmente não teria sido tão conclusivo. Ainda hoje, policiais brancos frequentemente escapam impunes de atos desumanos devido à descrença nas vítimas negras e em seus familiares.





O jornalista Robert Samuels, vencedor do Prêmio Pulitzer por seu livro 'His name is George Floyd' (Seu nome é George Floyd), afirma que, embora haja solidariedade para combater o racismo e a violência policial nos EUA, as reformas propostas por Biden encontram-se paralisadas por disputas burocráticas. Samuels também destaca que a cor da pele ainda é um fator determinante nas ações policiais e lamenta a repetição de casos semelhantes.





Por outro lado, alguns avanços foram conquistados. Zaynab Mohamed, senadora por Minnesota e primeira parlamentar de ascendência somali, destaca a maior vigilância por parte dos afro-americanos e melhorias em algumas leis, como a prevenção da infiltração de grupos neonazistas nas forças policiais. Entretanto, ela ressalta que a verdadeira justiça só será alcançada com mudanças sistêmicas em todos os departamentos e na política em geral.