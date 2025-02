Ageótipos: como identificar e controlar o envelhecimento do corpo

SIGA NO

Todos envelhecemos, todos nós, sem exceção. Não temos escolha, não há como parar o tempo, no entanto, é importante ressaltar que o envelhecimento não ocorre da mesma maneira para todos.

Cientistas acreditam que a diferença no envelhecimento ocorre devido à presença de distintos padrões biológicos que influenciam o ritmo do envelhecimento. Esses padrões são conhecidos como ageótipos. Eles representam diferentes vias ou caminhos biológicos pelos quais o corpo envelhece, e entender esses ageótipos pode ajudar a personalizar estratégias para um envelhecimento mais saudável.

Cientistas acompanharam 106 adultos saudáveis durante dois anos, coletando sangue e analisando uma variedade de amostras biológicas — incluindo sangue e fezes — em busca de alterações moleculares. Com isso, foi possível concluir que as pessoas tendem a cair em uma das quatro vias biológicas do envelhecimento:

1. Metabólico (relacionado ao acúmulo e à quebra de substâncias no corpo): Esse tipo de envelhecimento ocorre quando o metabolismo – responsável por transformar alimentos em energia e eliminar substâncias tóxicas, entre outras funções – envelhece mais rapidamente do que outras partes do corpo. Quando o metabolismo é afetado, podem surgir problemas como obesidade, doenças cardíacas e distúrbios como diabetes.



2. Imunológico (relacionado às respostas imunológicas): Esse tipo de envelhecimento acontece quando o sistema imunológico apresenta sinais mais avançados de desgaste. Se o sistema imunológico começa a falhar, o corpo perde a capacidade de combater agentes invasores, como infecções e outras doenças. Conforme o estudo, isso pode levar a níveis elevados de inflamação ou ao desenvolvimento de doenças relacionadas ao sistema imunológico.



3. Hepático (relacionado à função do fígado): Esse tipo de envelhecimento está associado ao desgaste do fígado, órgão responsável principalmente por processar nutrientes e filtrar toxinas prejudiciais ao corpo. Se o fígado não funcionar adequadamente, podem surgir doenças como cirrose.



4. Nefrótico (relacionado à função renal): Esse tipo de envelhecimento ocorre quando a função renal apresenta sinais de desgaste. Os rins são responsáveis por filtrar e equilibrar os líquidos do corpo, eliminando-os através da urina. Além disso, eles regulam a pressão arterial e estimulam a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos, entre outras funções. Se os rins apresentarem sinais de envelhecimento, podem perder a capacidade de filtrar líquidos prejudiciais, causando alterações na pressão arterial ou desequilíbrios nos minerais essenciais do corpo.

Já se sabe que existem muitos outros tipos de ageótipos, como por exemplo, o cardiovascular, diretamente relacionado ao coração biologicamente mais envelhecido que os demais órgãos, e de padrões de envelhecimento, relacionados à "disfunção do cérebro" e do sistema nervoso, entre outros.

Em teoria, se as pessoas puderem aprender seu tipo de idade personalizado, bem como a taxa de seu processo de envelhecimento, poderiam trabalhar para evitar problemas. Se você tem um ageótipo metabólico, cuide da alimentação. Se pertence ao grupo de estresse oxidativo, aumente a ingestão de antioxidantes. E, se for imunológico, fortaleça o sistema imunológico.

Interromper o processo do envelhecimento não é possível, mas se compreendermos qual (ou quais) tipo(s) de envelhecimento temos predisposição, também poderemos desenvolver estratégias para prevenir problemas de saúde específicos e, possivelmente, retardar certos processos associados aoenvelhecimento.