As Blue Zones, ou Zonas Azuis são cinco regiões onde as pessoas têm uma probabilidade maior de viver até 100 anos ou mais, e por possuírem baixos índices de doenças e condições de saúde inerentes à terceira idade. Este termo foi cunhado pelo pesquisador e autor Dan Buettner, com a ajuda de outros pesquisadores, para identificar princípios que pudessem ser aplicados para construir comunidades mais saudáveis e ajudar as pessoas a viverem vidas mais longas e melhores.





Dan Buettner passou anos estudando os hábitos de pessoas que supostamente viveram além dos 100 anos, e nenhuma delas estava de dieta ou ia à academia. No entanto, essas pessoas tinham 10 vezes mais chances de chegar a 100 anos do que o homem ocidental médio. Sua pesquisa começou com uma pergunta simples:



Por que algumas pessoas vivem muito mais do que outras?

Sendo assim, em 1999, Dan Buettner decidiu encontrar a resposta e foi à fonte. Ele viajou para cinco regiões com as maiores concentrações de centenários, as Zonas Azuis:



• Okinawa, Japão

• Sardenha, Itália

• Nicoya, Costa Rica

• Ikaria, Grécia

• Loma Linda, Califórnia



Embora esses locais serem diferentes em dietas, culturas e estilos de vida, ele identificou 8 hábitos de vida compartilhados por todas as Zonas Azuis estudadas. O "Power 8" não era sobre dietas da moda ou exercícios extremos, tratava-se de práticas simples e sustentáveis que qualquer um poderia adotar:



1. Mova-se naturalmente: os centenários da Zona Azul não vão à academia, pois eles vivem em ambientes que os estimulam constantemente a se movimentar para fazerem suas tarefas diárias. Eles cuidam do jardim, vão ao mercado a pé e fazem tarefas domésticas. Abandone o carro e os equipamentos sofisticados, basta movimentar-se mais ao longo do dia.



2. Propósito: em Okinawa, é chamado de "Ikigai". Você precisa ter um motivo para sair da cama todas as manhãs. Algo que empurra e motiva você, um claro senso de propósito pode acrescentar até 7 anos à sua vida. Os centenários da Zona Azul acordam todos os dias sabendo seu propósito. Você conhece o seu?

3. Gerencie o seu estresse: mesmo as pessoas nas Zonas Azuis experimentam estresse, mas a diferença é que eles têm rituais diários para eliminá-los. Os habitantes de Okinawa reservam alguns momentos todos os dias para refletir e meditar. Encontre seu ritual diário de alívio do estresse.



4. Regra dos 80%: "Hara hachi bu" - o lembrete de Okinawa para parar de comer quando estiver 80% satisfeito. Essa diferença de 20% entre não sentir fome e sentir-se satisfeito pode ser a diferença entre perder peso ou ganhá-lo. Os centenários da Zona Azul fazem a sua menor refeição à noite.



5. Invista em uma dieta com predomínio de vegetais: até 90% dos itens do cardápio das populações das blue zones são frutas, vegetais e outros alimentos naturais e saudáveis. Carnes vermelhas são consumidas quatro ou cinco vezes ao mês.



6. Pertencimento: todos, exceto cinco dos 263 centenários que Buettner entrevistou, pertenciam a alguma comunidade religiosa, a denominação não parece importar. A pesquisa mostrou que frequentar cultos religiosos quatro vezes por mês acrescentou 4 a 14 anos de expectativa de vida.

7. Entes queridos primeiro: centenários bem-sucedidos nas Zonas Azuis colocam suas famílias em primeiro lugar. Eles mantêm pais e avós idosos por perto ou em casa, comprometem-se com um parceiro para a vida e investem em seus filhos. Isso resultou em menores taxas de doença e mortalidade.



8. Fé aumenta a longevidade: as pessoas mais longevas do mundo escolheram - ou nasceram - círculos sociais que apoiavam comportamentos saudáveis. Os habitantes de Okinawa criam "moais" - grupos de cinco amigos comprometidos uns com os outros por toda a vida. Fumar, obesidade, felicidade e até solidão são contagiosos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Já publiquei por aqui a entrevista, na coluna de 26 de setembro 2024, do cientista Saul Justin Newman, pesquisador sênior do Centro de Estudos Longitudinais da University College London, e um dos vencedores do 34º Prêmio Ig Nobel de 2024, para a The Conversation, uma plataforma colaborativa entre acadêmicos e jornalistas. Nesta entrevista o pesquisador revelou, na verdade, que a maioria das alegações sobre pessoas que vivem com mais de 105 anos, nas chamadas Zonas Azuis estão erradas, pelo fato, que as regiões onde as pessoas costumam chegar a 100-110 anos são aquelas onde há mais pressão para cometer fraudes previdenciárias e também têm os piores registros civis. Ou seja, você não precisa se mudar para uma Zona Azul para viver mais, as Zonas Azuis são apenas lugares em um mapa. Elas são um modelo para uma vida mais longa e saudável, cheia de propósito, comunidade e alegria.



A questão é: você está pronto para criar sua própria Zona Azul?