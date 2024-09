As Blue Zones, ou zonas azuis são cinco regiões onde as pessoas têm uma probabilidade maior de viver até 100 anos ou mais, e por possuírem baixos índices de doenças e condições de saúde inerentes à terceira idade. Este termo foi cunhado pelo pesquisador e autor Dan Buettner, com a ajuda de outros pesquisadores, para identificar princípios que pudessem ser aplicados para construir comunidades mais saudáveis e ajudar as pessoas a viverem vidas mais longas e melhores.



As cinco áreas do planeta – duas na Europa, duas nas Américas e uma na Ásia – estudadas por Buettner e sua equipe que gerou considerável interesse científico são:



• Ikaria, Grécia – Os habitantes dessa ilha do Mar Egeu têm metade da taxa de doenças cardíacas e quase nenhum caso de demência;

• Loma Linda, EUA – Localizada a leste de Los Angeles, essa comunidade com predomínio de adventistas se caracteriza por sua compreensão sobre o poder da fé, da amizade e das frutas;

• Sardenha, Itália – Ilha mediterrânea, a Sardenha abriga a maior concentração de homens centenários do mundo e apresenta estilos de vida saudáveis que não mudaram muito nos últimos dois milênios;

• Okinawa, Japão – Situadas no sul do Japão, as ilhas de Okinawa têm um alto índice de mulheres longevas. Um dos segredos é a alimentação, baseada em vegetais e ingredientes antioxidantes e com pouco açúcar;

• Península de Nikoya, Costa Rica – Essa península na costa do Pacífico do país centro-americano tem lindas praias, casas coloridas e frutas.



Por quase 20 anos, estas zonas azuis foram comercializadas ao público e são objeto de uma enorme quantidade de trabalhos científicos, livros, e de um documentário de grande sucesso na Netflix. Até que recentemente, após o anúncio da pesquisa de Saul Justin Newman, pesquisador sênior do Centro de Estudos Longitudinais da University College London que revelou, na verdade, maioria das alegações sobre pessoas que vivem com mais de 105 anos estão erradas.



Abaixo, a entrevista do cientista Saul Justin Newman, e um dos vencedores do 34º Prêmio Ig Nobel de 2024 (não deve ser confundido com os prêmios Nobel reais, os Ig Nobels reconhecem descobertas científicas que "fazem as pessoas rirem, depois pensarem"), para a The Conversation, uma plataforma colaborativa entre acadêmicos e jornalistas, baseada em pesquisa.



Mas seu trabalho é, realmente, incrivelmente sério?



Comecei a me interessar por esse tópico quando desmascarei alguns artigos na Nature e na Science sobre envelhecimento extremo na década de 2010. Em geral, as alegações sobre quanto tempo as pessoas estão vivendo na maioria das vezes não se acumulam. Eu rastreei 80% das pessoas com mais de 110 anos no mundo (os outros 20% são de países que você não pode analisar significativamente). Destes, quase nenhum tem certidão de nascimento. Nos EUA, existem mais de 500 dessas pessoas; sete têm certidão de nascimento. Pior ainda, apenas cerca de 10% têm certidão de óbito.



O epítome disso são as zonas azuis, que são regiões onde as pessoas supostamente atingem a idade de 100 anos a uma taxa notável. Por quase 20 anos, eles foram comercializados ao público. Eles são objeto de toneladas de trabalhos científicos, um documentário popular da Netflix, toneladas de livros de receitas sobre coisas como a dieta mediterrânea e assim por diante.



Okinawa, no Japão, é uma dessas zonas. Houve uma revisão do governo japonês em 2010, que descobriu que 82% das pessoas com mais de 100 anos no Japão estavam mortas. O segredo para viver até os 110 anos era: não registre sua morte.



O governo japonês realizou uma das maiores pesquisas nutricionais do mundo, que remonta a 1975. De lá para cá, Okinawa teve a pior saúde do Japão. Eles comeram menos vegetais; eles têm bebido muito.



E quanto a outros lugares?



O mesmo vale para todas as outras zonas azuis. O Eurostat acompanha a esperança de vida na Sardenha, na zona azul italiana, e em Ikaria, na Grécia. Quando a agência começou a manter registros em 1990, a Sardenha tinha a 51ª maior expectativa de vida na velhice da Europa entre 128 regiões, e Ikaria era a 109ª. É incrível a dissonância cognitiva que está acontecendo. Com os gregos, pelas minhas estimativas, pelo menos 72% dos centenários estavam mortos, desaparecidos ou essencialmente casos de fraude previdenciária.



O que você acha que explica a maioria dos dados falhos?

Isso varia. Em Okinawa, o melhor indicador de onde estão os centenários é onde os cartórios de registros foram bombardeados pelos americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Isso por dois motivos. Se a pessoa morrer, ela permanece nos livros de algum outro registro nacional, que não confirmou sua morte. Ou, se vivem, vão para um governo de ocupação que não fala sua língua, trabalha em um calendário diferente e estraga sua idade.



De acordo com o ministro grego que distribui as pensões, mais de 9.000 pessoas com mais de 100 anos estão mortas e recebendo uma pensão ao mesmo tempo. Na Itália, cerca de 30 mil beneficiários de pensão "vivos" foram encontrados mortos em 1997.



As regiões onde as pessoas costumam chegar a 100-110 anos são aquelas onde há mais pressão para cometer fraudes previdenciárias e também têm os piores registros. Por exemplo, o melhor lugar para chegar a 105 na Inglaterra é Tower Hamlets. Tem mais pessoas de 105 anos do que todos os lugares ricos da Inglaterra juntos. É seguido de perto pelo centro de Manchester, Liverpool e Hull. No entanto, esses lugares têm a menor frequência de pessoas de 90 anos e são classificados pelo Reino Unido como os piores lugares para ser uma pessoa idosa.



O homem mais velho do mundo, John Tinniswood, supostamente com 112 anos, é de uma parte muito difícil de Liverpool. A explicação mais fácil é que alguém escreveu sua idade errada em algum momento.



Mas a maioria das pessoas não perde a conta da idade...

Você ficaria surpreso. Olhando para os dados do UK Biobank, mesmo as pessoas na meia-idade rotineiramente não se lembram de quantos anos têm ou quantos anos tinham quando tiveram seus filhos. Existem estatísticas semelhantes nos EUA.



O que tudo isso significa para a longevidade humana?

A questão é tão obscurecida por fraudes, erros e ilusões que simplesmente não sabemos. A saída clara disso é envolver os físicos para desenvolver uma medida da idade humana que não dependa de documentos. Podemos então usar isso para criar métricas que nos ajudem a medir as idades humanas.

Os dados de longevidade são usados para projeções de expectativa de vida futura e são usados para definir a taxa de pensão de todos. Você está falando de trilhões de dólares em dinheiro de pensão. Se os dados são lixo, essas projeções também são. Isso também significa que estamos alocando as quantias erradas de dinheiro para planejar hospitais para cuidar de idosos no futuro. Seus prêmios de seguro são baseados nessas coisas.



Qual é o seu melhor palpite sobre a verdadeira longevidade humana?

A longevidade está muito provavelmente ligada à riqueza. Pessoas ricas fazem muito exercício, têm pouco estresse e se alimentam bem. Acabei de publicar uma pré-impressão analisando os últimos 72 anos de dados da ONU sobre mortalidade. Os lugares que chegam consistentemente a 100 nas taxas mais altas, de acordo com a ONU, são Tailândia, Malawi, Saara Ocidental (que não tem governo) e Porto Rico, onde as certidões de nascimento foram canceladas completamente como um documento legal em 2010 porque estavam cheias de fraudes previdenciárias. Esses dados estão podres de dentro para fora.



Você acha que o Ig Nobel fará com que sua ciência seja levada mais a sério?

Espero que sim. Mas, mesmo que não, pelo menos o público em geral vai rir e pensar sobre isso, mesmo que a comunidade científica ainda seja um pouco espinhosa e defensiva. Se eles não reconhecerem seus erros na minha vida, acho que vou conseguir alguém para fingir que ainda estou vivo até que isso mude.

Não existe fórmula mágica para a longevidade, mas há muitas dicas que apontam caminhos para se obter muitos anos de vida saudável. Muito importante é viver o presente, estar aqui e agora, vivendo em plenitude. Quer viver muito e quer viver bem? Ame mais. No fim das contas, o que mais importa para uma vida boa é o quanto de amor que existe nela.