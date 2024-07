Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais está crescendo mais rapidamente que a de qualquer outra faixa etária. As mudanças demográficas do Brasil não são um segredo, haja vista os dados do Censo de 2022, amplamente divulgados, que mostram que até 2050 a maioria dos brasileiros terá mais de 60 anos. O declínio da taxa de fecundidade associado à expansão da expectativa de vida, em grande parte devido aos avanços da medicina, são os dois principais fatores que explicam esse envelhecimento populacional.



Para envelhecer bem, o essencial não é só aumentar a longevidade, é preciso que se viva bem! Nossos pais sempre estiveram "no comando" e vê-los diminuir com o tempo é uma realidade que muitos de nós estamos enfrentando de frente. E por mais que gostemos, não podemos proteger nossos pais e/ou avós dos efeitos do envelhecimento. Quais decisões precisarão ser tomadas para oferecermos o suporte físico e emocional necessário para ajudar nossos idosos a lidar com essas transformações?

Existem diversos desafios para aceitar e cuidar deles de maneira digna e adequada. Sendo assim, listo abaixo algumas dicas que podem ser muito úteis que podem ajudar a lidar e cuidar dos seus pais e/ou avós durante o envelhecimento:

• Como saber se seu ente querido precisa de apoio para cuidar? Procure os sinais. Por exemplo, dificuldades diárias como tomar banho ou vestir-se e mudanças na higiene. Esquecimento extremo, hematomas inexplicáveis e a incapacidade de administrar medicamentos;

Leia: 10 coisas que toda família deve saber sobre envelhecer com dignidade

• Quais são alguns dos desafios do cuidar? Os desafios do cuidar são muitos variados. O primeiro passo é reunir todos os irmãos e conversar. Se os pais estiverem lúcidos, também devem ser envolvidos na tomada de decisão. Estresse emocional, equilíbrio entre o trabalho e tarefas de cuidado, desgaste financeiro e transitar no sistema de saúde são questões comuns. A proposta é organizar os papéis de cada um e administrar os afazeres;

• Como gerenciar o cuidado de pais idosos à distância? Com tantos recursos tecnológicos que facilitam a comunicação, a distância não impede de contribuir com o cuidado. Chamar o parente idoso ou um irmão num aplicativo de conversa faz a diferença, o importante é manter-se em contato regular ou usar a tecnologia para check-ins virtuais. Considere também visitas periódicas ou estadas prolongadas para avaliar a situação e fornecer suporte prático, se necessário;

• Como posso equilibrar o cuidado com a minha própria vida e responsabilidades? É essencial que você estabeleça limites e busque ajuda da família ou de cuidadores contratados, se possível. Certifique-se de praticar o autocuidado também, pois você precisará lidar com situações conflituosas e também para aquietar as suas emoções quando se sentir sobrecarregado;

• Como saber se há necessidade de ajuda adicional como cuidador? Se você se sente sobrecarregado ou exausto, e está negligenciando sua própria saúde, você provavelmente precisa de alguma ajuda;

• Como os grupos de suporte podem ajudar? Podem surgir dificuldades e conflitos que a família deve reconhecer que não está conseguindo resolver, neste caso deve-se buscar uma ajuda profissional. Pode ser um geriatra, um psicólogo, um assistente social, um advogado ou uma organização não governamental para compartilhar experiências, buscar conselhos e receber apoio emocional de outras pessoas em situações semelhantes.

É preciso aceitar que os pais já não são os mesmos que antes. Saber o que seu ente querido idoso quer, com antecedência, para que você não precise adivinhar, vai ajudá-lo a abordar este capítulo da vida com confiança. Você não está sozinho nessa jornada!