Nannacay lança collab

Nannacay, marca de luxo de bolsas, chapéus e vestuário, lança collab com a designer de joias Dany Chad. O encontro celebra a ancestralidade e a arte handmade com materiais de palhas, como carnaúba e buriti, bordados em tecidos étnicos antigos, que ganham nova vida em peças exclusivas e limitadas que conectam culturas e histórias. A ideia da collab vem das viagens de Dany pela Ásia e da pluralidade de técnicas e materiais que traduzem a essência do artesanal. Inspirada em Bali, cada bolsa é única e traz consigo uma história.

A Aramis lançou sua campanha de fim de ano com um tom voltado para o humor e a irreverência. O garoto propaganda, Cauã Reymond, ensina como disfarçar a decepção de ganhar um presente que não agrada, de maneira divertida, com técnicas de atuação para evitar aquela indesejada “saia justa”. A cada take, ele apresenta um look da coleção de fim de ano e termina com o mote “Tomara que você ganhe Aramis de presente”.



A NV, marca de Nati Vozza, apresenta sua coleção de alto verão pela primeira vez, focando nas texturas como destaque principal, equilibrando sofisticação e leveza. As rendas ganham evidência com trabalho artesanal trazendo um toque de transparência e frescor, ideais para transitar da praia à cidade com elegância. O jacquard foi aplicado em tecidos fluidos, que atendem melhor às necessidades da estação. Além disso, a malha e o jersey ganham um upgrade com cortes assimétricos e cut-outs – cortes estratégicos usados para mostrar partes do corpo –, que dão um toque sexy, garantindo um visual cool e effortless chic.

