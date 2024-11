A artista plástica Sandra Motta vem pesquisando a flora diversa dos biomas brasileiros para uma exposição individual em abril de 2025, na Orlando Lemos Galeria/Belizário SP. Como resultado deste trabalho, a artista desenvolveu uma linha de jogos americanos impermeáveis, em tecido nobre, com forro, e elegeu o bioma cerrado, a fitofisionomia dos Campos Rupestres – leia-se Serra do Espinhaço/Serra do Cipó e a Amazônia. Os jogos retratam através de desenho botânico em lápis grafite e aquarela a flora desses belos e importantes biomas. Sandra Motta põe a mesa com arte, elevando a natureza e a importância da preservação.

Calendário do Advento

Quem é apaixonado pelo Natal conhece muito bem o que é um Calendário do Advento e deve ter muita vontade de ter um em casa. Pois o Boticário teve uma brilhante ideia e lançou seu primeiro Calendário do Advento como uma opção de presente para antecipar o Natal e como contagem em formato especial até a data, sendo um item desejo para os fãs de beleza. A marca mapeou o crescente interesse em pesquisa pelo item nos sites de busca e em uma tendência internacional, especialmente movimentada pelas redes sociais e, pela primeira vez, com toda sua expertise, apostou no formato para trazer uma nova experiência presenteável, que agrega sofisticação à magia natalina. O calendário – edição limitada – conta com 24 itens das categorias de perfumaria, skincare, maquiagem, cuidados pessoais e acessórios, que complementam a experiência de beleza. Com design temático, sofisticado e formato impactante, o produto promete ser um hit para a data, entrando para a lista de desejos dos fãs de beleza.



Magia da escrita

A Montblanc dá vida à magia das festas de fim de ano através da escrita, com sua campanha #HeartWritten, convidando a todos a escreverem mensagens especiais. Afinal, um presente fica ainda mais único quando a mensagem vem do coração. Com a sua nova coleção Meisterstück x Olympic Heritage, a Montblanc celebra o 100º aniversário do seu instrumento de escrita, ao mesmo tempo em que presta homenagem ao centenário dos Jogos Olímpicos de 1924. Outra opção é a StarWalker Doué. Especial para quem deseja deixar a sua marca no mundo, o instrumento de escrita inspira-se no fascínio da humanidade pelo espaço.Esta visão foi recriada com a tecnologia do emblema StarWalker, que apresenta uma cúpula azul translúcida abaixo do emblema Montblanc na parte superior da tampa, lembrando a Terra emergindo acima do horizonte lunar. A versão fineliner vem com tampa e acessórios revestidos de platina e corpo de resina preciosa preta.