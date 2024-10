Kipling e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) uniram forças para criar uma nova coleção mágica de bolsas e acessórios inspirados em Harry Potter. A collab com seis peças foi desenvolvida para conquistar tanto os fãs da Kipling quanto os do carismático mágico. Os brasões das quatro casas de Hogwarts ganham vida no tecido de nylon da marca. Bordados com fios metálicos, os símbolos de Grifinória, Corvinal, Sonserina e Lufa-Lufa decoram cada bolsa em um sofisticado jogo de tons em xadrez. O interior revela as cores vibrantes das casas, adicionando um toque mágico à cada peça. Da mochila Seoul à nécessaire Creativity, a coleção-cápsula está repleta de peças práticas para todos.

Para o Brasil

A Ray-Ban apresenta a sua primeira coleção desenvolvida especialmente para o mercado jovem brasileiro. Resultado de uma extensa pesquisa sobre as referências culturais, a nova cápsula, que será fabricada localmente, combina o estilo atemporal da marca com influências locais. A geração Z, que já soma dois bilhões de pessoas em todo o mundo, representa o segundo maior grupo de trabalhadores no Brasil é uma das mais preocupadas com o consumo consciente. O novo Ray-Ban, que reflete essa estratégia "g-local", é feito com materiais sustentáveis, como bio-poliamida e embalagens eco-friendly. A linha inclui dois modelos – um de grau e outro de sol.

Verão

A top e apresentadora Fernanda Motta assina direção-criativa da coleção verão 2024 da Maria Valentina, que será lançada em novembro, com peças versáteis e fluidas. Ela esteve presente no desfile de inverno 2025 da marca, no último dia 10, e, após o desfile, deu um teaser sobre sua participação na coleção verão. Pela segunda vez, Fernanda assume a direção-criativa para a marca Maria Valetina. A coleção intitulada “Maralto” promete capturar o espírito leve e sofisticado do verão brasileiro, com aposta em peças que transitam do casual ao glamoroso com fluidez e elegância, com vestidos, jeans, macacões e looks que se adaptam facilmente ao dia e à noite.