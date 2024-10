A Smirnoff se uniu à Nephew Clothing e lançou coleção de streetwear inspirada pelo espírito de coletividade que define ambas as marcas. O lançamento oficial, na última quinta-feira, em BH, foi o primeiro passo de uma série de ações da Smirnoff para se conectar com o público Gen Z. Cada peça foi desenvolvida com o objetivo de capturar a essência vibrante e inclusiva da vodca, aliada à estética despojada que a Nephew traz em seu DNA. Criada em Belo Horizonte em 2012, a Nephew mantém toda a sua produção na cidade, usando mão de obra local e matéria-prima nacional em seus designs, revelando o talento presente na capital mineira. São sete produtos, incluindo camisetas, meias, shorts, lenço e boné.

ATELIER

Nomeada "Atelier", a edição especial da coleção verão 2025 da Osklen, criada por Caetana Metsavaht, Felipe Metsavaht, Thomas Metsavaht, Guilherme Boavista e Carolina Fróes em colaboração com a equipe de design da marca, celebra a herança cultural e artesanal que define a sua essência. Longe da automação, produções criadas uma a uma carregam a dedicação de quem as produziu, oferecendo um produto final único. Na seleção de materiais, estão fibras naturais e sofisticadas como seda, linho e cânhamo, resultando em um estilo balneário cosmopolita adaptável a diversas ocasiões e ambientes. A paleta de cores mescla tons neutros com laranja surfing e verde forest, em destaque nas linhas de moda

praia e acessórios.

Amazônia

Para os lançamentos do verão 2025 da marca Alexandre Birman, seu diretor-criativo, Guilherme Kfouri, mergulhou na diversidade dos ricos biomas brasileiros para a construção da série nomeada de “The Power of Brasil”. As coleções refletem a pluralidade do país e, através de seus modelos, criam uma conexão direta com a natureza, o design e o trabalho artesanal. A coleção Resort 2025 é um convite para uma imersão na beleza selvagem da Amazônia, onde cada par é uma homenagem às fascinantes fauna e flora e paisagens deslumbrantes da maior floresta tropical do mundo. A “The Power of Amazônia” capta a essência deste bioma em cada ponto, cor e detalhe, trazendo o espírito desta região encantadora. São três pilares: Amazon Lines, Flora Symphony e Rainforest Midnight. Destaque para a sandália que apresenta um salto que é uma escultura geométrica, evidenciando a beleza do cacau, fruta típica da Amazônia.