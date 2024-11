A marca de flip flops e sun sandals Brizza lança collab com a marca londrina Smiley. A label mundialmente conhecida pelo rosto sorridente entra no mundo solar de Brizza em produtos leves e descontraídos. Com peças divertidas e desejáveis, a coleção une e fortalece a identidade das duas marcas, retrabalhando modelos clássicos com uma roupagem de estampas exclusivas criadas para a collab, que se destacam nos flip flops e bolsas. As shopping bags aparecem em diversos tamanhos e materiais, como vinil e crochê. A cartela de cores da collab chega em tons neutros, contrastando com a cor principal da coleção, o Yellow Smiley.

Make por 48 horas

As tendências de maquiagem para 2025 prometem uma explosão de cores, texturas e estilos, combinando a energia vibrante da modernidade com um toque nostálgico dos icônicos anos 2000. Inspirada nesses movimentos, a Maybelline NY lançou as coleções Tattoo Liner Play, composta por seis delineadores coloridos super-resistentes, ea Music Collection, com cores icônicas do clássico batom SuperStay Matte Ink e paletas de sombras ultrapigmentadas, inspiradas na música e no que ela representa para cada pessoa. Os novos delineadores são formulados com a tecnologia Color-Lock Film, que cria uma película fina e poderosa na pele, fixando os pigmentos e garantindo que as cores se mantenham vivas e impecáveis por até 48 horas. Resistente à água, suor e até à fricção, esse delineador aguenta qualquer desafio e mantém o look intacto, além de contar com uma remoção fácil em apenas dois segundos com água morna. Com o aplicador superfino, a precisão é garantida. Disponível nas cores branco, Ride (azul-claro), Switch (azul-escuro), Drop (dourado), Punch (rosa) e Shake (lilás).



Meias

A HOPE está investindo em diversificação e a primeira ação dentro dessa estratégia foi o lançamento da primeira linha de meias unissex, com três pares a preços especiais. O kit oferece opções nos modelos soquete, invisível e superinvisível, disponíveis nas cores preto, branco e cinza mescla, atendendo tanto homens quanto mulheres. A decisão de entrar no segmento de meias reflete o desejo da marca em ser opção para todo e qualquer momento, além de buscar atender a um público que valoriza a praticidade sem abrir mão do estilo e do conforto.