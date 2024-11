A Saint Laurent lança mais uma it-bag que vem conquistando influenciadoras e celebridades em todo mundo: a Y Bag, estrela da coleção outono-inverno 24. Em sintonia com a tendência das maxi bags, que ganharam força após o estrelato das baguetes, a Y Bag atende ao desejo por acessórios práticos e elegantes e já está nos braços das personalidades como Bella Hadid, Zoë Kravitz, Rose, Charli XCX, Iris Law e Sofia Richie. Inspirada nos arquivos da Saint Laurent, a Y Bag é uma homenagem ao icônico símbolo “Y”, um código da maison desde os anos 1970, reinterpretado para o presente. A bolsa, construída em couro maleável, mantém o equilíbrio entre modernidade e atemporalidade. Disponível em opções que combinam couro de bezerro texturizado nas cores preto e tijolo, ou em versões mais leves, como a lona senna desert dust e o couro vegetal tijolo. A linha Y inclui ainda uma bucket bag compacta, também disponível nas mesmas cores e materiais.

Decoração e estilo

As cores reveladas pelo Pantone Color Institute para a temporada de outono-inverno 2024/2025 trazem uma conexão com a natureza. Com tons terrosos, pigmentos naturais e verdes universais, essas paletas oferecem uma mistura de elegância e praticidade, destacando a desaceleração dos ciclos de tendências e promovendo um consumo consciente. Essas cores também influenciam a decoração de interiores. A AJ Import, empresa especializada em cadeiras e distribuidora de móveis para lojas do setor moveleiro, mostra como cadeiras coloridas podem transformar uma sala de estar, criando ambientes que são tanto funcionais quanto esteticamente agradáveis. Modelos como a cadeira Allegra, disponível em cores como preto, branco, azul, amarelo e nude, são exemplos de como o colorido pode ser aplicado na decoração.

Este Top é 10!

O novo top da Riachuelo é revolucionário em termos de conforto e versatilidade. A peça não tem aros nem bojos, mas oferece um suporte excelente e confortável, com modelagem cruzada, que mantém os seios no lugar sem incomodar, ideal para ser usada em qualquer ocasião. O uso de tecido tecnológico proporciona maior respirabilidade. O top pode ser usado tanto como peça íntima quanto como roupa casual. Com design de costas cruzadas e alças ajustáveis, garante liberdade e flexibilidade nos movimentos, promovendo conforto e estilo, seja no trabalho, na praia, na academia ou em uma festa.