Mundo encantado

O Mundo de Ana é um achado em termos de criatividade de opções de coisas para presentear, desde crianças até idosos,homens ou mulheres. Tem de um tudo. E, se você acha que já imaginou tudo, vai lá que se surpreenderá. Desde adornos a utilitários, bijus, perfumes, bem-estar acessórios e inusitados.

Para o réveillon

Inspirada nas superstições de fim de ano, a Hope lançou calcinhas e cuecas com cores relacionadas aos desejos para 2025 com os principais tons em alta para a temporada, simbolizando paz, dinheiro, amor, bem-estar e outros. Além do Amarelo Aurum e Branco, foram criadas as cores Rosa Tutti Frutti, Azul Cedro, Cereja e Cinza Luar. Já a linha com acabamento em corte eletrônico, que não marca sob a roupa, escolheu os clássicos Branco e Vermelho Zaire para celebrar. Por fim, a coleção Happy, em renda, lança as novas cores Vermelho Classic, Amarelo Aurum, Branco com Prata e Areia com Dourado. Já na linha masculina, a marca escolheu a cor Amarelo Aurum como novidade para as cuecas da linha Light. Cores e sus representações: Branco da paz, pureza e harmonia, Amarelo da riqueza e prosperidade, Vermelho do amor e paixão, Rosa do romance e autoestima e Azul da serenidade e bem-estar.

Identidade

Lançada em 2017, a Bendizê, marca que traz na sua essência a identidade de Minas Gerais e o orgulho de ser mineiro, destaca-se com a linha de camisetas com frases que geram um sentimento de pertencimento e que misturam sotaque, cultura, histórias e muita identidade. O foco é a moda com mineiridade. Na última coleção, a marca trouxe a temática do café, mas são várias opções de frases que você pode escolher, de acordo com o perfil da pessoa que irá receber o presente.