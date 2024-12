Para este verão, a Vilebrequin traz o encanto do Taiti para mais perto dos brasileiros com sua coleção Cruise 2025. Inspirada pela beleza da Polinésia Francesa, cada peça foi criada para lembrar a intensidade das cores, a magia das paisagens e o estilo descontraído de um destino paradisíaco. Ao longo dessa coleção, a Vilebrequin explora ainda o simbolismo das tartarugas, representadas de forma alegre e autêntica, surfando entre tatuagens Maori, pérolas negras e

flores exóticas.

Natal

A Trussardi, marca com DNA italiano, apresenta coleção de Natal para celebrar a época mais encantadora do ano. Inspirada na atmosfera de união, aconchego e sofisticação, a coleção combina a elegância do design clássico com toques contemporâneos em opções de produtos que variam desde enxoval de cama e banho até fragrâncias. Entre os destaques, estão o kit de sabonetes em barra, almofadas bordadas, toalhas de lavabo personalizadas e itens que exploram a memória olfativa, como sabonetes líquidos, perfumes, difusores de ambiente e o kit de velas aromatizadas, que é ideal para presentear. Com uma paleta que remete à tradição natalina – verde, dourado e branco –, a linha transforma qualquer ambiente em um espaço de celebração. Inspirada no ditado italiano "Natale viene una volta all'anno; chi non ne approfitta, tutto va a suo danno" (O Natal vem uma vez ao ano; quem não o aproveita perde a oportunidade), a marca traduz a essência desta data única, garantindo uma temporada de festas marcada por beleza, tradição e elegância.

Origens

O joalheiro e designer Hector Albertazzi completou 15 anos de marca homônima e para comemorar a data lançou a coleção Origens, que faz uma homenagem aos acessórios icônicos que criou ao longo de sua trajetória. As peças da Origens trazem um design único e inusitado, que carrega a essência das formas em suas curvas de arcos. O drop mais recente, intitulado Alma, apresenta esferas com brilhos e pérolas em evidência, criando peças elegantes e atemporais.