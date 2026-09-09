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Gustavo Nolasco

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Com a eliminação da Copa do Brasil, Raposa fica só com a disputa do Campeonato Brasileiro no segundo semestre - (crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)
DA ARQUIBANCADA

Juntar os cacos antes de quebrar a garrafa

Cair na pilha da terra arrasada, que tudo feito é ruim ou do passado imutável é aceitar e trabalhar para que não tenhamos a chance de mudar o futuro

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