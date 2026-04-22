Cruzeiro x Goiás: a criatura contra o criador

Tudo começou com Paulinho McLaren em novembro de 1996. A peleja era pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético de Lourdes logo após o time estrelado conquistar o bi da Copa do Brasil. Nas arquibancadas, 87 mil torcedores. No gramado, o jogo caminhava para um empate por 1 a 1. Mas o Cruzeiro começou o segundo tempo avassalador. Cleisson e Palhinha infernizavam a defesa adversária. Até que em uma arrancada fulminante pela direita, Vítor fez o cruzamento. A bola subiu até ser testada impetuosamente e estufar o filó, então, defendido por Taffarel.

Paulinho McLaren já tocou o solo escutando a Nação Azul explodir em festa pelo Mineirão. Ele, então, correu pela esquerda da área adversária, olhando fixamente para a Turma do Sapatênis e bateu os braços como asas, imitando uma galinha. A partida terminou 2 a 1 para o Cruzeiro, marcou a quebra de um jejum de cinco anos sem vencer o Atlético de Lourdes pelo Brasileirão, mas isso pouco importou. Para a história ficou mesmo a comemoração “Gol galinha” de Paulinho McLaren.

Depois dele, vieram outros tantos a imitarem frangos e galinhas, como Rafael Silva, na vitória por 1 a 0, em 2016, no Independência. Como esquecer de Kléber Gladiador, a bater asas, após marcar o primeiro gol dos 5 a 0 de 2009, pelo Campeonato Mineiro? Depois, houve variações na provocação. Como a de Felipe Machado, em 2023, quando o Cruzeiro venceu o primeiro clássico disputado na Arena construída pelos bilionários do Brasil Miséria e fadada a ser palco de chacotas para os atleticanos. Ao final daquela partida, o volante simulou jogar milho para alimentar os frangos abatidos por tanta humilhação.

A partir de 2011, as batidas de asas passaram a perder espaço para os seis dedos apontados pelos cruzeirenses, em alusão ao 6 a 1, pela última rodada do Brasileirão. Os meias Roger Flores, Marcelo Oliveira, Everton e Marlone. Os zagueiros Leo e Mateus. Os goleiros Fábio e Rafael. São só alguns das dezenas de jogadores que já responderam o ódio destilado pela Turma do Sapatênis com os seis dedos.

Tudo ia assim até surgir o mais novo abatedor de frangos e galinhas, Kaio Jorge. Em menos de dois anos defendendo o Cruzeiro, ele já anotou cinco tentos contra o Atlético de Lourdes. O suficiente para ser detestado pela “torcida do ódio”, a Turma do Sapatênis.

Em 2025, ele já havia entrado para hall dos jogadores que fizeram o seis com as mãos, após um tento pela Copa do Brasil. Mas, agora em 2026, foi além. Ao anotar o gol do título do Campeonato Mineiro, ele correu ao encontro da Nação Azul. Foi quando parou, apertou os braços como asas e passou a ciscar, como um frango à procura de milho ou minhocas.

Ao final da peleja, Kaio Jorge falou sobre a comemoração. “Acabei vendo um vídeo antes do jogo. Provocação sadia. Faz parte. Adoro fazer gol neles. (Qual jogador do vídeo que lhe inspirou) não lembro muito bem, porque tem muito tempo.”

Ajudemos o nosso artilheiro. Era 8 de abril de 2012. O Mineirão estava fechado, em reforma para a Copa do Mundo de 2014. Cruzeiro e Atlético fizeram o clássico, pelo Campeonato Mineiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O Cruzeiro perdia por 2 a 0 até os 14 minutos do segundo tempo, quando Anselmo Ramon diminuiu.

Mas o grande feito estava por vir. Não só o gol de empate, aos 34 minutos, mas a comemoração histórica. A arquibancada, ocupada apenas pela Turma do Sapatênis, assistiu Walter e Wellington Paulista lançarem milhos imaginários no gramado e Anselmo Ramon, de imediato, começar a imitar um frango ciscando.

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O Cruzeiro de Kaio Jorge e o Goiás de Anselmo Ramon (e do alimentador de frangos, Felipe Machado) iniciam, nesta noite, o duelo por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com toda a gratidão do mundo ao criador Anselmo “Ciscador” Ramon, a nossa torcida será para que sua criatura, Kaio “Degolador de frangos” Jorge, estufe as redes do Serra do Dourado para trazer a nossa primeira vitória nesse duelo contra os goianos.

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