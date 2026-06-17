Vozinha: especialistas explicam a ciência por trás da conexão coletiva

Na estreia da seleção de Cabo Verde em uma Copa do Mundo, contra uma das mais tradicionais equipes, um personagem improvável conquistou a atenção de torcedores em diferentes partes do planeta. Aos 40 anos, o goleiro Vozinha foi o grande responsável pelo empate sem gols diante da poderosa Espanha, uma das favoritas ao título. Com defesas decisivas e uma atuação considerada heroica, ele ajudou seu país a conquistar um resultado histórico.

Mas não foi apenas o desempenho dentro de campo que mobilizou o público. Após o apito final, Vozinha não conteve a emoção. Em entrevista, falou sobre os avós que o criaram e já faleceram e sobre a mãe, que não conseguiu viajar para acompanhar aquele momento tão importante de sua carreira. As imagens do goleiro emocionado rapidamente ganharam as redes sociais e desencadearam uma onda global de mensagens de apoio, admiração e solidariedade. Milhões de pessoas passaram a acompanhar sua história, mesmo sem qualquer ligação direta com Cabo Verde.

O episódio ajuda a explicar por que a Copa do Mundo desperta sentimentos tão intensos. Mais do que um torneio esportivo, o evento cria narrativas humanas capazes de conectar pessoas de diferentes culturas, idiomas e nacionalidades. Quando torcedores se emocionam com histórias como a de Vozinha, não estão apenas acompanhando uma partida de futebol. Estão compartilhando experiências, valores e emoções que reforçam um sentimento coletivo de pertencimento.



Segundo Mariana Ramos, professora de psicologia na Afya Centro Universitário Itaperuna, o impacto da Copa vai muito além do resultado das partidas. Para ela, a força do evento está justamente na capacidade de unir pessoas em torno de experiências emocionais comuns.

“Os seres humanos possuem uma necessidade fundamental de pertencimento. Sentir-se parte de um grupo, de uma comunidade ou de algo maior do que si mesmo é uma necessidade emocional básica. Durante a Copa do Mundo, muitas pessoas experimentam justamente essa sensação de fazer parte de algo que transcende suas rotinas individuais”, explica.

A especialista destaca que histórias como a de Vozinha funcionam como catalisadores desse processo porque despertam identificação. Independentemente da nacionalidade, as pessoas reconhecem em sua trajetória elementos universais, como esforço, superação, família, saudade e realização de sonhos.

Durante a Copa do Mundo, milhões de pessoas passam a dividir expectativas, emoções e objetivos em comum. De acordo com Mariana, esse processo fortalece a identidade coletiva, criando uma sensação de unidade raramente observada em outros contextos sociais.

O caso de Vozinha mostra como histórias humanas conseguem ultrapassar barreiras geográficas e culturais, diz psiquiatra Mattia Ozbot/Getty Images via AFP

“Quando dividimos emoções com outras pessoas, fortalecemos vínculos sociais e aumentamos a sensação de proximidade, mesmo entre indivíduos que não possuem uma relação direta. A Copa cria uma narrativa compartilhada, em que todos acompanham os mesmos acontecimentos, comentam os mesmos lances e constroem memórias em conjunto”, afirma.



O cérebro foi feito para se conectar



Do ponto de vista psiquiátrico, o fenômeno também possui explicações biológicas. Para médico Luís Cláudio Bochenek, professor de psiquiatria da Afya Goiânia, a repercussão da história de Vozinha evidenciam como as emoções compartilhadas ativam mecanismos cerebrais ligados à conexão social. “A Copa do Mundo promove uma experiência emocional intensa. Sentimentos como alegria, euforia, ansiedade, frustração ou tristeza são compartilhados coletivamente e acabam se amplificando dentro dos grupos”, explica.

Segundo o psiquiatra, quando milhões de pessoas assistem a um mesmo acontecimento e reagem emocionalmente a ele, ocorre um fenômeno conhecido como amplificação social da emoção. “Quando uma emoção é compartilhada entre torcedores, ela ganha força. É o que chamamos de contágio emocional. Esse processo cria uma espécie de ressonância afetiva, em que os sentimentos circulam entre as pessoas e se retroalimentam”, afirma.

Na prática, isso ajuda a entender por que a emoção de um goleiro de uma pequena seleção africana pode sensibilizar pessoas que vivem em continentes completamente diferentes. Ao observar alguém vivenciando um momento de intensa alegria, gratidão ou superação, o cérebro humano tende a reproduzir parte dessa experiência emocional.

“O caso de Vozinha é um excelente exemplo de como histórias humanas conseguem ultrapassar barreiras geográficas e culturais. O cérebro responde não apenas ao resultado esportivo, mas também às narrativas que despertam empatia. Quando acompanhamos alguém realizando um sonho ou superando obstáculos, ativamos mecanismos emocionais que favorecem a identificação e a conexão”, explica Bochenek.



O especialista destaca ainda que essas experiências estimulam sistemas cerebrais ligados ao prazer, à recompensa e ao vínculo social. Entre eles estão circuitos associados à liberação de dopamina, neurotransmissor relacionado às sensações de satisfação e motivação. “Nosso cérebro interpreta a identificação com um grupo como uma estratégia de segurança e sobrevivência. Quando nos reconhecemos como parte de uma coletividade, reduzimos a sensação de isolamento e fortalecemos nossa percepção de apoio social”, comenta.

Muito além do futebol



Além de promover integração social, o sentimento de pertencimento pode trazer benefícios importantes para a saúde mental. De acordo com os especialistas, participar de experiências coletivas ajuda a reduzir o isolamento, fortalece os vínculos interpessoais e contribui para o equilíbrio emocional.

“Essa sensação preenche uma necessidade humana muito profunda. Ela favorece a coesão social, fortalece a identidade individual e coletiva e pode funcionar como um fator protetivo contra sintomas de sofrimento emocional”, destaca o psiquiatra.

Para Mariana, o verdadeiro legado emocional da Copa não está necessariamente nas vitórias ou derrotas dentro de campo, mas nas experiências construídas ao redor delas. “O impacto psicológico mais importante está na capacidade de aproximar pessoas, estimular encontros, gerar conversas, criar memórias afetivas e fortalecer vínculos humanos. Muito além do futebol, a Copa do Mundo é uma celebração do pertencimento humano”, afirma.



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Entre comemorações, expectativas e histórias emocionantes como a de Vozinha, o torneio acaba revelando uma característica essencial da experiência humana: a necessidade de conexão. Em um mundo cada vez mais marcado por divisões e individualismo, a Copa mostra que compartilhar emoções continua sendo uma das formas mais poderosas de fortalecer laços, construir identidade coletiva e lembrar que, apesar das diferenças, todos buscamos sentir que fazemos parte de algo maior.