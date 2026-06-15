Vozinha, o goleiro que parou a Espanha na Copa do Mundo

Aos 40 anos, o goleiro Vozinha fez nesta segunda-feira (15) seu primeiro jogo de Copa do Mundo como um protagonista inesperado: sua segurança sob o gol levou a estreante Cabo Verde a um empate em 0 a 0 com a favorita Espanha na estreia do Grupo H.

Quando o árbitro encerrou a partida, o goleiro cabo-verdiano foi às lágrimas tomado pela emoção, enquanto era abraçado em campo por seus companheiros, embaixadores de um país com pouco mais de 500 mil habitantes, um arquipélago no noroeste da África.

Josimar José Évora Dias, o Vozinha, fez sete defesas no total contra um adversário que dominou completamente o jogo, mas não conseguiu transformar esse domínio em gols.

Ele defendeu chutes de Pedri, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres e Aymeric Laporte no primeiro tempo.

Depois do intervalo, o goleiro de 1,89 m de altura parou Fabián Ruiz, Mikel Merino e Marc Cucurella.

Nos dias que antecederam a partida, artigos publicados pela imprensa espanhola relembraram as grandes goleadas históricas da 'Roja' em Copas do Mundo.

A expectativa era de recorde, com lembranças da vitória da Espanha por 7 a 0 sobre a Costa Rica em 2022 e os 6 a 1 contra a Bulgária em 1998.

No final, a campeã europeia não conseguiu sair do zero.

- "O sonho de uma vida" -

"Trabalhamos muito para este momento", comemorou Vozinha, jogador do modesto Chaves, da segunda divisão portuguesa.

O valor de mercado do goleiro é de apenas US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil na cotação atual), segundo o portal especializado Transfermarkt, mas sua atenção nesta segunda-feira não tem preço para Cabo Verde.

"É o sonho da uma vida estar aqui e contribuir para a equipe", comentou Vozinha depois o surpreendente empate com a seleção espanhola, "uma das melhores do mundo".

Seu 89º jogo pela seleção cabo-verdiana aconteceu no auge da Copa do Mundo e terminou com ele sendo escolhido o melhor jogador da partida.

O caminho foi longo: Vozinha começou sua carreira em 2007 e fez sua estreia com os 'Tubarões Azuis' em 2012.

Criado pelos avós, seu nome de batismo homenageia o ex-lateral brasileiro Josimar, que disputou a Copa do Mundo de 1986 e foi campeão da Copa América de 1989 pela Seleção.

Suas lágrimas eram por eles: "Meus avós, infelizmente, não estão mais aqui, faleceram há alguns anos, e deram tudo por mim e pela minha vida".

Vozinha começou em clubes do seu país e foi para Angola antes de fazer as malas rumo à Europa, onde jogou pelo Zimbri na Moldávia, Gil Vicente em Portugal, AEL Limassol no Chipre e AS Trencin na Eslováquia até chegar ao seu clube atual, há duas temporadas.

Ele já participou de quatro edições da Copa Africana de Nações.

- "Trabalhou muito" -

Vozinha "trabalhou muito para chegar a este momento", destacou o técnico da seleção de Cabo Verde, Bubista.

"Ele está conosco há muitos anos, tem muita experiência. Não gosto de comentar sobre jogadores individualmente, mas ele teve uma ótima atuação. O time estava tranquilo e isso o ajudou a manter a calma", analisou o treinador em entrevista coletiva.

O próximo desafio de Vozinha e Cabo Verde na Copa do Mundo será contra o Uruguai, no próximo domingo. A tradicional 'Celeste' precisará de uma pontaria melhor do que a da Espanha.

A seleção africana encerrará a primeira fase no dia 26 de junho, contra a Arábia Saudita.

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