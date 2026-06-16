Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Espanha treina sob efeito do empate contra Cabo Verde, sem Merino

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/06/2026 15:11

compartilhe

SIGA

A seleção espanhola retornou aos treinos em Chattanooga nesta terça-feira (16) com todos os jogadores, exceto Mikel Merino, na academia para "gestão da carga", após o surpreendente empate sem gols contra Cabo Verde em sua estreia na Copa do Mundo de 2026. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Merino, que perdeu a segunda metade da temporada pelo Arsenal devido a uma lesão no pé, disputou os últimos 25 minutos no Estádio de Atlanta. 

Segundo um membro da comissão técnica espanhola, o meio-campista ficou na academia para "gestão de carga". 

Merino havia entrado em campo como parte do plano B do técnico Luis de la Fuente, junto com Lamine Yamal, também de volta após quase dois meses lesionado. 

Nesta terça-feira, na Baylor School, centro de treinamento da 'Roja' nesta primeira fase do torneio, Yamal exibiu um semblante sério durante os primeiros minutos do treino, abertos à imprensa. Diferentemente dos dias anteriores à estreia, quando o fenômeno de 18 anos e Nico Williams aqueciam entre piadas e risadas.

Williams, que também retorna de uma lesão, entrou no fim da partida contra Cabo Verde. 

A Espanha descansará na quarta-feira e voltará a treinar na quinta de olho na segunda rodada do Grupo H, em que volta a jogar em Atlanta no domingo, às 13h00 (horário de Brasília) contra a Arábia Saudita, que iniciou a competição com um empate em 1 a 1 diante do Uruguai.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pm/cl/yr/aam

Tópicos relacionados:

2026 americadonorte copa esp fbl grupoh mundial wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay