Espanha treina sob efeito do empate contra Cabo Verde, sem Merino

A seleção espanhola retornou aos treinos em Chattanooga nesta terça-feira (16) com todos os jogadores, exceto Mikel Merino, na academia para "gestão da carga", após o surpreendente empate sem gols contra Cabo Verde em sua estreia na Copa do Mundo de 2026.

Merino, que perdeu a segunda metade da temporada pelo Arsenal devido a uma lesão no pé, disputou os últimos 25 minutos no Estádio de Atlanta.

Segundo um membro da comissão técnica espanhola, o meio-campista ficou na academia para "gestão de carga".

Merino havia entrado em campo como parte do plano B do técnico Luis de la Fuente, junto com Lamine Yamal, também de volta após quase dois meses lesionado.

Nesta terça-feira, na Baylor School, centro de treinamento da 'Roja' nesta primeira fase do torneio, Yamal exibiu um semblante sério durante os primeiros minutos do treino, abertos à imprensa. Diferentemente dos dias anteriores à estreia, quando o fenômeno de 18 anos e Nico Williams aqueciam entre piadas e risadas.

Williams, que também retorna de uma lesão, entrou no fim da partida contra Cabo Verde.

A Espanha descansará na quarta-feira e voltará a treinar na quinta de olho na segunda rodada do Grupo H, em que volta a jogar em Atlanta no domingo, às 13h00 (horário de Brasília) contra a Arábia Saudita, que iniciou a competição com um empate em 1 a 1 diante do Uruguai.

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