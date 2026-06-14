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Enfrentar a Espanha na estreia da Copa "é um sonho", diz técnico de Cabo Verde

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KC
Kieran CANNING
KC
Kieran CANNING
Repórter
14/06/2026 22:55

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Enfrentar a poderosa Espanha na Copa do Mundo é "um sonho realizado", disse o técnico de Cabo Verde, Bubista, neste domingo (14), antes da estreia histórica do país africano.

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Os 'Tubarões Azuis' farão sua estreia na segunda-feira contra uma equipe que o técnico espanhol Luis de la Fuente descreveu como tendo "o melhor meio-campo do mundo", contando com estrelas como Lamine Yamal. 

Cabo Verde está determinado a "não se contentar apenas em participar", disse Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, em uma entrevista coletiva antes de enfrentar os atuais campeões europeus em Atlanta, pela primeira rodada do Grupo H. 

"Temos conversado sobre o quanto queremos desfrutar da partida e da Copa do Mundo", declarou o técnico. "É uma oportunidade incrível de mostrar nosso país ao mundo". 

Cabo Verde foi uma das 13 federações que criticaram duramente, neste domingo, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, por comentários nos quais ele afirmou que a expansão da Copa do Mundo de 32 para 48 seleções resultaria em jogos "sem interesse".

"Estamos felizes por estar aqui. Acho que é uma oportunidade para as equipes de países menores terem a chance de participar, jogar e competir", disse Bubista à AFP.

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kca/rcw/das/mcd/aam

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