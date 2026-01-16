Assine
PSICOLOGIA

Futebol: pressão por desempenho afeta a saúde mental de jovens talentos

Fama precoce e cobrança constante são um desafio comum nos esportes de alto rendimento; riscos envolvem desenvolvimento de ansiedade, burnout e depressão

Maria Eduarda Andrade*
Repórter
16/01/2026 14:58 - atualizado em 16/01/2026 15:01

Pressão na carreira esportiva é intensa e exige maturidade emocional e suporte psicológico desde cedo crédito: FreePik

Quando um jovem atinge o estrelato, como no futebol, a vida muda drasticamente. A fama repentina, os contratos milionários e a responsabilidade de corresponder em campo criam um ambiente de cobrança constante. Essa nova realidade exige uma maturidade emocional que muitos, pela pouca idade, ainda não desenvolveram completamente.

A pressão não vem apenas dos torcedores e da imprensa. Existe a autocobrança para manter o nível, o medo de falhar e a dificuldade de separar a identidade pessoal da profissional. Um desempenho abaixo do esperado em uma partida pode gerar uma onda de críticas nas redes sociais, afetando diretamente a autoestima e a confiança do atleta.

O peso da expectativa e da fama precoce

Como apontam estudos em neurociência e psicologia do esporte, o cérebro jovem ainda está em desenvolvimento, especialmente nas áreas responsáveis pelo controle de impulsos e tomada de decisões. Quando exposto a um estresse contínuo, o risco de desenvolver quadros de ansiedade, esgotamento (burnout) ou até mesmo depressão aumenta consideravelmente.

A rotina de um atleta de elite é desgastante. Envolve treinos intensos, lesões, viagens constantes e pouca privacidade. Para um jovem que acabou de sair da adolescência, conciliar essas demandas com as questões pessoais da idade torna-se uma tarefa complexa e, por vezes, solitária.

Muitos talentos se perdem no caminho não por falta de habilidade, mas por não conseguirem gerenciar o lado mental. A falta de um suporte psicológico adequado e de uma rede de apoio sólida agrava o cenário, deixando o jovem vulnerável a decisões impulsivas e comportamentos de risco.

Sinais de alerta e a importância do suporte

Segundo orientações de organizações de saúde mental esportiva, é fundamental que clubes, empresários e familiares estejam atentos aos sinais de que a pressão está afetando negativamente o jovem. A identificação precoce de problemas é o primeiro passo para oferecer ajuda. Alguns comportamentos que merecem atenção incluem:

  • Isolamento social: afastar-se de amigos, familiares e colegas de equipe

  • Mudanças de humor: irritabilidade constante, apatia ou tristeza profunda sem motivo aparente

  • Queda no rendimento: dificuldade de manter o foco nos treinos e jogos, resultando em um desempenho inconsistentemente baixo

  • Alterações no sono e apetite: insônia ou excesso de sono e desenvolvimento de transtornos alimentares

Investir em acompanhamento psicológico desde as categorias de base é uma medida preventiva essencial. Criar um ambiente seguro, onde os jovens sintam que podem expressar suas vulnerabilidades sem serem julgados, faz toda a diferença para garantir não apenas o sucesso da carreira, mas o bem-estar do indivíduo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

