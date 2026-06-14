Azarão do Grupo H, Cabo Verde quer fazer história em sua 1ª Copa do Mundo

Cabo Verde, que entra em campo na segunda-feira (15) contra a favorita Espanha em Atlanta, é um dos azarões da Copa do Mundo de 2026, ampliada para 48 seleções, contando com sua diáspora para fazer história como estreante na competição.

O país não é o menor participante do Mundial, honra que é de Curaçao, mas o arquipélago lusófono continua sendo um país modesto (525 mil habitantes, 4.033 km²), com uma trajetória ainda curta nas competições internacionais de futebol.

A Federação Cabo-verdiana de Futebol foi criada em 1982, sete anos após o país ter conquistado a independência de Portugal, e a seleção só conseguiu disputar a Copa Africana de Nações em 2013, chegando às quartas de final.

Os 'Tubarões Azuis' voltaram a esta fase do torneio continental em 2023, antes de garantirem sua primeira vaga para a Copa do Mundo, em uma ótima campanha nas eliminatórias, nas quais terminaram à frente de Camarões.

- Bubista, herói nacional -

Ex-capitão da seleção, camisa que vestiu de 1991 a 2005, Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, entrará para a história como o técnico que levou os cabo-verdianos à sua primeira Copa do Mundo.

Este ex-zagueiro se tornou treinador da seleção de Cabo Verde em 2020, após vários períodos como auxiliar.

A histórica classificação para o torneio foi celebrada em todo arquipélago e ainda é um sonho para Bubista, cuja paixão pelo futebol foi alimentada por seu fascínio pela Copa de 1982, na Espanha.

"Naquela época havia apenas uma televisão na minha aldeia, que estava sempre lotada. Fiquei especialmente impressionado com o alemão Lothar Matthäus e com dois jogadores brasileiros, Éder e Falcão", contou à Fifa.

- A força da diáspora -

Grande parte do elenco da seleção nasceu no arquipélago, como o goleiro Vozinha, de 39 anos, e o experiente capitão Ryan Mendes, um ponta de 36 anos com passagens por Le Havre e Lille e que atualmente joga no Kocaelispor, da primeira divisão turca.

Mas os 'Tubarões Azuis' também contam com atletas nascidos no exterior em famílias de origem cabo-verdiana, que emigraram para vários países europeus.

É o caso do lateral Steven Moreira, que passou por Rennes, Lorient e Toulouse, atualmente no Columbus Crew, nos Estados Unidos, e que nasceu em Noisy-le-Grand, na França.

Único jogador da lista dos 26 convocados que atua em uma das cinco grandes ligas europeias, Logan Costa também nasceu na França, em Saint-Denis. O zagueiro de 25 anos, que jogou no Toulouse, defende hoje o Villarreal, da Espanha, que estará na próxima edição da Liga dos Campeões.

- Azarão do Grupo H -

"Após a nossa classificação, eu disse que queria enfrentar as melhores seleções. Pode-se dizer que o desejo nos foi concedido", brincou Bubista após o anúncio da composição do Grupo H.

Cabo Verde inicia a competição contra a Espanha, uma das favoritas e atual campeã da Europa, com sua constelação de jovens talentos, embora Lamine Yamal possa ser poupado após se recuperar de uma lesão muscular.

O Uruguai, sedento por revanche após sua eliminação na fase de grupos em 2022, é igualmente um adversário sólido, acostumado às grandes competições. Bem como a Arábia Saudita, que fez boas campanhas nas duas últimas edições — vitória por 2 a 1 sobre a Argentina no Catar —, embora não tenha conseguido passar da primeira fase.

Caberá aos 'Tubarões Azuis' a missão de conquistar bons resultados longe de casa, em Praia, onde já derrotaram seleções como Egito e Camarões.

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