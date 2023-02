Flávio diz que Bolsonaro não 'se lembrava' de reunião com Do Val e Silveira

Suposto golpe orquestrado por Silveira e Bolsonaro foi revelado por Marcos do Val na última semana; plano tem versões diferentes (foto: Agência Senado/Reprodução) O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 'filho 01' de Jair Bolsonaro (PL), disse que o ex-presidente não se lembrava da reunião que teve com o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o ex-deputado Daniel Silveira, em que, supostamente, discutiram um plano de golpe de estado









Para o senador, se a ideia de golpe revelada por Marcos do Val for verdade, a proposta partiu do ex-deputado Daniel Silveira . Ele considera a ideia de gravar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), "uma coisa absurda".





"Se for verdade o que o Marcos está falando, foi coisa do Daniel Silveira, sugestão dele que não foi para frente, porque não tinha que ir. Uma coisa absurda, gravar ministro do Supremo", alegou.

Plano contra Moraes





Conforme o plano revelado por Marcos do Val, o intuito era gravar uma fala "comprometedora" do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), de que ele teria interferido nas eleições. Com isso, Bolsonaro conseguiria, supostamente, anular o resultado das eleições.





Depois, ele alegou que o ex-deputado Daniel Silveira instigou o plano e que o ex-presidente simplesmente acatou a ideia.





De acordo com Marcos do Val, Moraes sabia do plano desde dezembro, quando foi orquestrado, supostamente, pelo Silveira e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em uma das versões, ele ainda diz que encontrou o ministro Alexandre de Moraes antes do encontro com o então presidente Jair Bolsonaro. Moraes nega que o encontro tenha acontecido. Ele disse que conversou com o senador apenas no dia 9 de dezembro, no Salão Branco do STF.



Versões diferentes

A declaração sobre o suposto plano golpista foi feita em diferentes versões pelo senador.

Segundo Moraes, foram apresentadas ao menos quatro histórias diferentes por do Val, "todas entre si antagônicas".











Recentemente, o senador Marcos do Val admitiu que "manipulou" as informações . Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele confessa que foi uma "estratégia" e que o objetivo foi atingido.

Leia: Marcos do Val divulga laudo psiquiátrico após denúncia de plano golpista

Hacker da Lava-Jato

O suposto plano de gravar o ministro Alexandre de Moraes ainda tem uma outra versão. De acordo com Walter Delgatti Neto, responsável por hackear a troca de mensagens entre os procuradores da Lava-Jato, o plano começou a ser planejado inicialmente em setembro de 2022.





De acordo com o hacker, o objetivo era que ele grampeasse o ministro - assim como fez na 'Vaza-Jato'.