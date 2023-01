Presidentes de Chile, Argentina e Colômbia condenam ataques no Brasil

Os presidentes Gabriel Boric, do Chile; Alberto Fernández, da Argentina; e Gustavo Petro, da Colômbia, condenaram a invasão de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal (STF) no Brasil na tarde deste domingo (8/1).Nas redes sociais, Boric chamou bolsonaristas de “covardes”. "O governo do Brasil conta com todo o nosso respaldo diante desse covarde e vil ataque à democracia".Amigo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fernández afirmou que “a democracia é o único sistema político que garante as liberdades e nos obriga a respeitar o veredicto popular”.“Aqueles que tentam desrespeitar a vontade da maioria ameaçam a democracia e merecem não só a sanção legal correspondente, mas também a rejeição absoluta da comunidade internacional”, escreveu.“Quero expressar meu repúdio ao que está acontecendo em Brasília. Meu apoio incondicional e do povo argentino a Lula diante dessa tentativa de golpe que vocês estão enfrentando”, seguiu Fernández.O presidente argentino ainda emitiu alerta como presidente do Mercosul para que os países membros se unam “nessa inaceitável reação antidemocrática que tenta se impor no Brasil”.Já Gustavo Petro prestou solidariedade a Lula e afirmou que o "fascismo decidiu dar um golpe". "As direitas não conseguiram manter o pacto de não violência”.“É hora de uma reunião urgente da OEA [Organização dos Estados Americanos] se ela quiser seguir viva como instituição e aplicar a carta democrática", acrescentou o líder colombiano.



Invasão ao Congresso e STF

Inconformados com a vitória de Lula, os manifestantes invadiram o Congresso Nacional e o STF. Vídeos públicados nas redes sociais mostram vidros quebrados no Congresso.

Inconformados com a vitória do presidente Lula, os manifestantes invadiram o Congresso Nacional e o STF. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pedem intervenção militar (foto: AFP/REPRODUÇÃO)

Confronto com a Polícia

Além disso, é possível ver bolsonaristas dentro do prédio fazendo depredações e destruindo câmeras de segurança no teto.Na rede social Telegram, por onde o grupo radical se organiza, a ordem era invadir o STF na esperança de instauração de um estado de sítio.Manifestantes vestidos de verde e amarelo entraram em confronto com a Polícia. Cerca de 100 ônibus com quase 4 mil pessoas saíram de acampamentos em frente ao "QG do Éxercito".Imagens do local mostram que um veículo da Força Nacional caiu no espelho d'água do monumento.Desde o fim das eleições presidenciais, em 30 de outubro, apoiadores extremistas protestam contra o resultado das urnas e demandam intervenção militar em todo o país.Com a posse do presidente Lula , o acampamento dos aliados do ex-presidente em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, foi se esvaziando aos poucos Na última semana, em torno de 200 pessoas permaneciam no local. Com a chegada dos ônibus, as manifestações voltam a se tornar uma preocupação para o novo governo.