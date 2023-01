Bolsonaristas aplaudem policial em meio a invasão terrorista

Terroristas que invadiram oPlanalto, Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso, neste domingo (8/1), aplaudiram e escoltaram um policial que deveria agir para desestimular a ação dos manifestantes.





Em meio às ovações, um bolsonarista grita "o povo contra o comunismo". Nas imagens, um grupo de agentes de segurança se posicionam em frente aos invasores.









Inconformados com a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apoiadores veem, desde o fim do segundo turno das eleições, levantando acampamentos em frente a quartéis do Exército e fechando estradas pelo Brasil pedindo "intervenção militar".





Eles alegam, sem apresentar qualquer prova, que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi fraudada.