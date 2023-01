Invasão: Secretário de segurança do DF é ex-ministro de Bolsonaro

Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres afirmou por meio das redes sociais que “criminosos não sairão impunes", se referindo a extremistas bolsonaristas que invadiram os prédios dos três poderes do Governo Federal.

Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres foi ministro da Justiça durante o governo Bolsonaro

Apesar da manifestação contra a ação dos bolsonaristas, a permanência de Torres na secretaria de segurança pública é criticada por apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma portaria do Ministério da Justiça, emitida pelo ministro Flávio DIno (PSB), pediu que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), demita o ex-ministro.