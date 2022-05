Kalil sobre política econômica de Zema: 'acha que mineiro é analfabeto'

“Outro dia, eu escutei uma live do estado na qual o governo de Minas informou que havia separado a ‘fabulosa’ quantia de R$ 81 milhões para atender 2,7 milhões de famílias. Números impressionantes”, inicia Kalil, que, na sequência, direciona sua fala para Zema.

“Acontece que agora, senhor governador, tem aqui, do outro lado, alguém que sabe fazer conta. Então, na verdade, o senhor está entregando R$ 30 por ano a cada família. O senhor está entregando R$ 2,60 por mês por família. Esses dados estão disponíveis no site do governo do Estado”, afirma o ex-comandante do Atlético, que, em tom de voz mais expressivo, emenda: “Isso é cuspir na nossa cara! Isso é achar que o mineiro é idiota, burro ou analfabeto”, exclamou durante seu pronunciamento no plenário do Legislativo.