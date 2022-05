Lula critica privatizações e denuncia Bolsonaro na gestão da pandemia

Ex-presidente e pré-candidato às eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou para apoiadores em Juiz de Fora na tarde desta quarta-feira (11/5) (foto: Ricardo Stuckert)

Cercado pelos apoiadores que ovacionavam cada fala, o ex-presidente e pré-candidato às eleições presidenciais Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante discurso no Sport Club em Juiz de Fora, criticou as movimentações políticas que flertam com as privatizações das empresas do país. Ele também acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de negligenciar a condução da pandemia de COVID-19. Com a visita à cidade da Zona da Mata mineira nesta quarta-feira (11/5), Lula encerra sua agenda em Minas.