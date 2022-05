Bolsonaro troca secretário-executivo do Ministério da Saúde

Daniel Pereira é ex-assessor especial do ministro Marcelo Queiroga (foto: Geraldo Magela/Agência Senado)









A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje. O texto indica que a exoneração ocorreu a pedido de Rodrigo Cruz, que é servidor da Economia.





Daniel Pereira, que ocupa o posto agora, é servidor de carreira da Agência Nacional de Saúde (ANS), onde chegou a ser diretor-adjunto de Desenvolvimento Setorial e coordenador de Ajuste de Conduta.





Em abril, Pereira aprovado pelo Senado Federal a uma vaga de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com 38 fotos a favor e 5 contra. Ele deve assumir a função no final de julho e, portanto, é provável que assuma provisoriamente o cargo de secretário-geral da Saúde.









Mencionado na CPI da Covid





Pereira foi mencionado durante a CPI da Covid. Parlamentares lembraram que, quando era diretor-adjunto da ANS em 2020, o servidor participou da contratação de uma agência da filha do ex-ministro da Defesa Braga Netto, que pode concorrer nas eleições como vice de Bolsonaro. O processo de contratação foi interrompido após a repercussão negativa.





O Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências) questionou o governo federal à época sobre possível caso de nepotismo cruzado, já que Daniel Pereira é irmão do então secretário-executivo da Casa Civil, Thiago Meirelles, quando a contratação estava em debate. Meirelles, atualmente, é subchefe de Articulação e Monitoramento do Planalto.





Rodrigo Cruz, que deixa o cargo de secretário-executivo da Saúde, também já ocupou o mesmo posto no Ministério da Infraestrutura. Ele era próximo do ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deixou a pasta para concorrer ao governo de São Paulo - lastreado por Bolsonaro.