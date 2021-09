Perfil do Corcovado ironiza Nikolas Ferreira: 'Não vacinou, volta pra casa'

Horas depois de o vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PRTB) postar vídeos nas redes sociais reclamando de ter sido impedido de visitar a estátua do Cristo Redentor , no Rio de Janeiro (RJ), por não ter apresentado o comprovante de vacinação contra a COVID-19, o perfil do passeio para chegar ao cartão-postal no Twitter ironizou a situação.

O Trem do Corcovado é o passeio oficial que leva ao Cristo Redentor, no Rio

“Como vocês já estão sabendo: não vacinou, volta pra casa”, publicou, na tarde deste sábado (25/9), o perfil Trem do Corcovado, o passeio oficial que dá acesso ao cartão-postal carioca. “Estamos cumprindo o decreto da Prefeitura do Rio. Assim como em diversos pontos turísticos ao redor do mundo, aqui também só pode subir ao Cristo Redentor quem estiver com a vacinação contra a COVID-19 em dia, comprovada pela caderneta de vacinação ou app ConecteSUS”, completou.

Estamos cumprindo o Decreto da @Prefeitura_Rio . Assim como em diversos pontos turísticos ao redor do mundo, aqui também só pode subir ao Cristo Redentor quem estiver com a vacinação contra a COVID-19 em dia, comprovada pela caderneta de vacinação ou app ConecteSUS.

Página inicial do passeio já abre com janela comunicando a obrigatoriedade do comprovante de vacinação (foto: Reprodução da internet/tremdocorcovado.rio)

O Rio de Janeiro, desde o dia 15 de setembro, cobra o chamado "passaporte de vacinação" para que moradores e visitantes entrem em locais de uso coletivo, como pontos turísticos, cinemas, teatros, entre outros. Para isso, a pessoa tem que estar com a carteira de vacinação digital por meio do ConecteSUS ou com o cartão impresso.



"Eu tô bolado", disse o vereador em um dos trechos da sequência de stories publicados no Instagram. "Eu perguntei para a mulher ali 'Se eu fizer um teste PCR e mostra que eu não estou com corona, eu posso entrar?' e ela falou 'Não'. Ou seja, eu comprovo que não estou com o vírus nem nada, e não posso entrar. Aí você acha que isso aqui diz respeito a proteção? Isso aqui diz respeito a controle. É um monte de gente, vai separando, vai segregando. 'Olha, pode vacinado, e aqui não pode vacinado'. Vai vendo onde isso aí vai calhar, vai", comentou Nikokas Ferreira que, também no vídeo, chega a fazer uma comparação com o nazismo, de forma indireta.



VOCÊ VIU? Sem comprovante de vacina, Nikolas Ferreira é barrado no Cristo: 'bolado' https://t.co/4IfU2T4UaU pic.twitter.com/Vn3663xcOj %u2014 Estado de Minas (@em_com) September 25, 2021

Em dezembro de 2020, o vereador afirmou em suas redes sociais que o uso de máscara não era eficaz para evitar a disseminação do novo coronavírus. “Se a máscara funciona, por que o distanciamento? E se o distanciamento funciona, por que a máscara? E se os dois funcionam, por que a quarentena? E se a quarentena funciona por que estamos caminhando para outra?”, questionou.

Em janeiro deste ano, a primeira instância do Poder Judiciário de Minas Gerais negou liminar que solicitava a suspensão do decreto municipal que fechava, temporariamente, os serviços tidos como não essenciais em Belo Horizonte. A ação popular foi impetrada pelo vereador Nikolas Ferreira (PRTB).

Em maio, o vereador questionou os gastos do prefeito Alexandre Kalil (PSD) durante a pandemia e reclamou do fechamento do comércio da cidade durante audiência virtual na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

O prefeito respondeu: “Você, vereador, é o que fez a fake news com meu filho, não é isso? Primeiro, respeita meu filho, respeita minha família. Você não deve respeitar nem seu pai e sua mãe”, disse Kalil, completando: “Braveza de garoto a gente responde com palmada”.

Até o início da noite, a primeira postagem já contava com mais de 1,3 mil retweets.