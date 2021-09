Nikolas não apresentou comprovante de vacinação contra a COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM 16/11/2020) O vereador Nikolas Ferreira (PRTB), segundo mais votado de Belo Horizonte, com 29.388 votos, se envolveu em nova polêmica. Neste sábado (25/9), ele publicou vídeos em rede social para mostrar sua insatisfação por ter sido impedido de visitar o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. “Eu tô bolado”, afirmou. Nikolas não apresentou comprovante de vacinação contra a COVID-19.

Sem comprovante de vacina, Nikolas Ferreira é barrado no Cristo: 'bolado' https://t.co/4IfU2T4UaU pic.twitter.com/vRC9NStKiO — Estado de Minas (@em_com) September 25, 2021

Em dezembro de 2020, o vereador viralizou na internet por afirmar que o uso de máscara não era eficaz para evitar a disseminação do novo coronavírus. “Se a máscara funciona, por que o distanciamento? E se o distanciamento funciona, por que a máscara? E se os dois funcionam, por que a quarentena? E se a quarentena funciona por que estamos caminhando para outra?”, questionou em vídeo.

Em maio, o vereador questionou os gastos do prefeito Alexandre Kalil (PSD) durante a pandemia e reclamou do fechamento do comércio da cidade durante audiência virtual na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

O prefeito respondeu: “Você, vereador, é o que fez a fake news com meu filho, não é isso? Primeiro, respeita meu filho, respeita minha família. Você não deve respeitar nem seu pai e sua mãe”, disse Kalil, completando: “Braveza de garoto a gente responde com palmada”.

Nikolas nasceu em 1996 e, em seu perfil no site da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), se diz conservador e defensor da família.