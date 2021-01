Juiz nega pedido do vereador Nikolas Ferreira para abrir comércio de BH

Nikolas Ferreira, que pretende ser opositor ferrenho de Kalil na Câmara, pediu suspensão de decreto, mas viu liminar ser negada. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Histórico

Vereador coleciona polêmicas

A primeira instância dode Minas Gerais, nesta quarta-feira (13/01),solicitando a suspensão do decreto municipal que fecha, temporariamente, os serviços tidos como não essenciais em Belo Horizonte . A ação popular foi impetrada pelo vereador(PRTB), partidário do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e contrário ao fechamento do comércio como forma de conter a pandemia do novo coronavírus.Na decisão, o juiz Maurício Leitão Linhares, da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte, não acatou os argumentos apresentados por Nikolas. Segundo o parlamentar, o fechamento do comércio proporciona danos ao erário público.Nikolas aponta, ainda, que o texto editado por(PSD), pode atentar contra a moralidade administrativa por conta de eventuais prejuízos econômicos da medida, como o desemprego.O magistrado Maurício Leitão, contudo, refutou a tese. “Ainda que se possa discordar das medidas ali contidas, não há como, neste momento processual, considerar que o Sr. Prefeito Municipal não tenha agido por razões que S.Exa. entenda como necessárias para a contenção do surto viral e para a melhor utilização do aparato hospitalar no tratamento de pessoas infectadas. Em assim sendo, não há como se afirmar que o decreto municipal impugnado atinge a moralidade administrativa”, diz trecho da decisão.Nikolas foi um dos políticos presentes ao ato promovido na última segunda-feira (11) pela retomada das atividades . No pedido de suspensão do decreto, ele também menciona suposta redução do número de leitos de UTI. Além disso, o bolsonarista argumenta que, quando a cidade adotou medidas mais restritivas pela primeira vez, estavam em vigor ações como a flexibilização dos contratos de trabalho e o auxílio emergencial, que amenizavam os impactos econômicos da interrupção de atividades.Segundo ele, a prefeitura não apresentou estudo para “subsidiar, cientificamente, a real imprescindibilidade do fechamento de praticamente todo o Comércio”. O vereador chegou a classificar o decreto como “abusivo” e “ilegal”.O juiz responsável por analisar a ação de Nikolas afirma que o decreto da prefeitura não pode ser tido como lesivo ao patrimônio público. “Note-se que são várias as consequências das medidas de prevenção fixadas nos Decretos Municipais voltados para o controle do surto, dentre elas a redução das aglomerações, mas também o desemprego, sendo possíveis, portanto, a partir da fonte, diferentes análises e conclusões acerca dos efeitos de sua aplicação”.O decreto de Kalil foi publicado pela Prefeitura de BH na última sexta (8). As medidas valem desde segunda (10). A portaria permite o funcionamento de estabelecimentos como supermercados, farmácias, postos de gasolina, padarias e sacolões.No último boletim da saúde municipal, constavam 71.246 casos confirmados de COVID-19 e 1.962 mortes O indicador que aponta o número médio de transmissão por infectado (rt) subiu de 1,04 para 1,05, mantendo-se em alerta amarelo. A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) teve pequena queda — de 86,5%. para 86,2% —, mas ainda no vermelho.Dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para pacientes da COVID-19, 86,1% estão ocupados. Nas vagas particulares, a ocupação é de 86,2%. Leitos de enfermagem estão 69,1% ocupados.Segundo mais votado na última eleição belo-horizontina, Nikolas Ferreira recebeu o apoio de 29.388 cidadãos. Mesmo ocupando vaga parlamentar há apenas treze dias, o jovem, de 24 anos, coleciona polêmicas: no Natal, viralizou ao comemorar o recebimento de um fuzil como presente Ferrenho defensor de Bolsonaro, propagou negacionismo ao dizer que as máscaras não têm eficácia contra o vírus