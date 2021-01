PSB aciona Justiça para impugnação de Nikolas Ferreira, vereador de BH

Nikolas Ferreira foi o segundo vereador mais votado em 2020 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A. Press) Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou uma ação contra o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) por irregularidades nas eleições municipais de 2020 em Belo Horizonte. Por isso, o denunciante pede a impugnação do mandato do vereador belo-horizontino Nikolas Ferreira (PRTB), segundo candidato mais bem votado no pleito do ano passado, com 29.388 votos. ) ajuizou uma ação contra o) por irregularidades nasem. Por isso, o denunciante pede a impugnação do mandato do vereador belo-horizontino(PRTB), segundo candidato mais bem votado no pleito do ano passado, com 29.388 votos.









Presidente municipal do PSB em BH, o deputado federal Júlio Delgado (PSB-MG) contou ao Estado de Minas como se deu a apuração do caso. “Localizamos candidaturas que tiveram zero votos e estavam nas redes sociais. Retiraram aquilo que tinham postado na campanha eleitoral, pedindo voto ao candidato e não para elas mesmas. A comprovação maior foi que tiraram, mas fizemos uma notificação judicial para que ficasse vinculada e conseguimos o registro. Demonstra claramente uma fraude eleitoral, estamos convictos quanto à jurisprudência. Tem intuito não só de preservação da Justiça, mas do trabalho do partido”. Delgado informou também que moveu o PSB uma ação contra o Partido Social Cristão (PSC) logo após o resultado do pleito.





Envolvido no caso, Nikolas Ferreira se defendeu das acusações, em contato com a reportagem. “É a mesma narrativa de sempre. É só para tentar mesmo me calar, tentar calar o conservador. Porque eu não sou responsável por montar chapa no partido, não sou responsável pela atitude de terceiros, e eu não posso ser condenado por uma ação de outro. Bati, inclusive, o quociente eleitoral. Juridicamente, até existem teses que sou responsável por mim mesmo. Nesse momento, se eu quiser sair do partido, eu posso. E ficar sem partido de uma maneira justa. Porque até, entre aspas, eu não precisei do partido para me eleger. É só uma narrativa jogada para tentar me calar”.





Procurado pela reportagem, o PRTB ainda não se posicionou sobre o caso. O espaço segue aberto à manifestação. O PSB aguarda manifestação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e do juiz responsável por avaliar a ação.





Essa é a terceira ação de um partido contra PRTB e Nikolas Ferreira. Rede Sustentabilidade (Rede) e Partido Socialismo e Liberdade (Psol) também entraram na Justiça contra a legenda conservadora também por irregularidades no último pleito.





Há uma diferença do PSB para Rede e Psol: não conseguiu eleger nenhum nome para a Câmara Municipal de BH. O candidato mais votado da legenda e nono no ranking geral foi o ex-vereador Edmar Branco, com 8.103 votos, mas ele não foi eleito por conta do sistema proporcional de votação. Rede teve um eleito (Gilson Guimarães), enquanto o Psol dois (Iza Lourença e Bella Gonçalves).





Os 41 vereadores eleitos, sendo 24 diferentes da legislatura passada, tomaram posse em 1º de janeiro. A Câmara de BH está em recesso, e os parlamentares iniciam os trabalhos em 1º de fevereiro (segunda-feira), primeiro dia útil do próximo mês.