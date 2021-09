Secretário do Rio sugere que Nikolas Ferreira, barrado no Cristo, se vacine

Nikolas Ferreira não conseguiu ter acesso ao Cristo Redentor por estar sem o comprovante de vacinação (foto: Reprodução)









"Ele (Nikolas) pode se vacinar em qualquer uma das 280 unidades de saúde hoje até às 17h, é só chegar. E para primeira dose não precisa morar no Rio", publicou Soranz.





Sem comprovante de vacina, Nikolas Ferreira é barrado no Cristo: 'bolado' https://t.co/4IfU2T4UaU pic.twitter.com/vRC9NStKiO — Estado de Minas (@em_com) September 25, 2021 Nikolas Ferreira foi barrado ao tentar visitar o Cristo Redentor neste sábado. Ele chegou a tentar argumentar com uma funcionária, mas acabou ficando de fora.





O Rio de Janeiro, desde o dia 15 de setembro, cobra o chamado "passaporte de vacinação" para que moradores e visitantes entrem em locais de uso coletivo, como pontos turísticos, cinemas, teatros, entre outros. Para isso, a pessoa tem que estar com a carteira de vacinação digital por meio do ConecteSUS ou com o cartão impresso.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), já havia avisado que turistas que fossem visitar o Rio teriam que andar munidos do comprovante de vacinação.





"Se a pessoa é de uma parte do Brasil e quer visitar o Rio para passar férias, agora em setembro ou outubro, será muito bem-vinda. Mas saiba que, para frequentar a cidade, será cobrada a sua carteira de vacinação", disse.

Após o vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PRTB) ter relatado que foi barrado ao tentar visitar o Cristo Redentor , no Rio de Janeiro, por não ter o comprovante de vacinação, o secretário de Saúde da capital fluminense se manifestou. Daniel Soranz disse que Nikolas poderia ter se vacinado contra a COVID-19 na cidade.