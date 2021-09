Eduardo Paes sobre Nikolas ter sido barrado no Corcovado: 'Vergonha alheia'

Eduardo Paes parabenizou equipe do Corcovado por barrar vereador que estava sem comprovante de vacinação (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)





Mais cedo, o perfil oficial do Corcovado no Twitter ironizou o fato de Nikolas ter sido barrado por uma funcionária do ponto turístico por não portar comprovante de vacinação contra a COVID-19. Na ocasião, foi publicada a seguinte frase: "Como vocês já estão sabendo: não vacinou, volta pra casa".









É verdade! Tomar uma zoada de um trem... E logo do Corcovado.... Como diz por aí? Vergonha alheia né? https://t.co/3GuCVhho3w %u2014 Eduardo Paes (@eduardopaes) September 25, 2021 Antes, o prefeito do Rio já tinha replicado a mensagem do Corcovado com a seguinte frase: "Só vacinado para alcançar o Cristo", aproveitando para parabenizar a equipe do ponto turístico pela ação de ter barrado o vereador de BH que estava sem o comprovante de vacinação.





É isso aí! Só vacinado para alcançar o Cristo! Parabéns ao trem do corcovado! https://t.co/FU95sSighn %u2014 Eduardo Paes (@eduardopaes) September 25, 2021 Por último, Paes escreveu: "Vacina aí e vem conhecer o Cristo".





Vacina aí e vem conhecer o Cristo https://t.co/nH0deBbyDq %u2014 Eduardo Paes (@eduardopaes) September 25, 2021 Mais cedo, o secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, já tinha sugerido a vacinação ao vereador . Soranz afirmou que Nikolas poderia ter ido tomar a primeira dose em algum posto de saúde da capital fluminense, uma vez que a cidade está utilizando doses em residentes de outras localidades.





Barrado no Corcovado

Nikolas Ferreira foi barrado ao tentar visitar o Cristo Redentor neste sábado. Ele chegou a tentar argumentar com uma funcionária, mas acabou ficando de fora. Isso porque ele não portava o comprovante de vacinação contra a COVID-19.





O Rio de Janeiro, desde o dia 15 de setembro, cobra o chamado "passaporte de vacinação" para que moradores e visitantes entrem em locais de uso coletivo, como pontos turísticos, cinemas, teatros, entre outros. Para isso, a pessoa tem que estar com a carteira de vacinação digital por meio do ConecteSUS ou com o cartão impresso.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), classificou como "vergonha alheia" o caso do vereador de Belo Horizonte, Nikolas Ferreira (PRTB), ter sido barrado no Corcovado por não ter apresentado comprovante de vacinação . Paes emendou uma série de publicações relacionadas ao episódio.