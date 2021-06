Deputado mineiro Lafayette Andrada é internado por causa da COVID-19

Lafayette Andrada é deputado federal desde 2019 (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Histórico

O deputado federal mineiro(Republicanos) está internado por causa da. Ele trata a doença no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP) desde essa sexta-feira (25/6).Segundo odo parlamentar, a hospitalização foi medida preventiva. O estado clínico dele é estável e, segundo os exames, apresenta evolução.Aos 54 anos, Lafayette é deputado federal em primeiro mandato. Antes, esteve na Assembleia Legislativa de Minas Gerais por três mandatos. O político foi secretário de Estado de Defesa Social no governo do então tucano Antonio Anastasia.Em janeiro deste ano, o pai de Lafayette,— que também foi deputado federal — morreu em decorrência do novo coronavírus. Bonifácio, quadro histórico do PSDB, não resistiu a complicações ocasionadas pelo vírus . Ele tinha 90 anos.



Em 2020, Lafayette representou o Republicanos na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Ele terminou na 9° posição, com 0,59% dos votos válidos.



O parlamentar tentou alavancar sua campanha em propostas como a construção de um monotrilho municipal e a abertura de avenida para ligar o Belvedere ao Sion.



Ele também se amparou no fato de torcer pelo Cruzeiro. Uma de suas peças eleitorais fazia menção ao clube; era uma tentativa de se contrapor ao vitorioso Alexandre Kalil (PSD), assumidamente atleticano.

