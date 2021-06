Rosa Weber não arquiva ação que acusa Bolsonaro de genocida; PGR avalia

Ministra Rosa Weber mandou PGR avaliar se Bolsonaro cometeu crime de genocídio (foto: Evaristo Sá /AFP )

A ministra, do Supremo Tribunal Federal (), determinou – conforme norma protocolar nos trâmites de um processo judicial –, que a Procuradoria Geral da República () avalie se o presidente Jaircometeu os crimes de genocídio e charlatanismo, como afirma ação protocolada na Suprema Corte do País.foi protocolada pelo advogado Jefferson de Jesus Rocha, que justificou o pedido com base em passagens da Bíblia. A ministra poderia também ter mandado arquivar a ação.Ainda conforme determinam as normas legais, se a PGR considerar pertinentes os argumentos apresentados na petição do advogado, o processo volta para o STF em forma depara que a Corte mande investigar ou não o presidente pelos crimes apontados pelo advogado.No documento, de cinco páginas, Rocha disse acreditar que "estávamos em um verdadeiro Apocalipse" e que, "desde o mês de março de 2019, tento alertar os moradores do meu município, Caculé, a cerca de 650 quilômetros da capital baiana, Salvador"."Além de alertar os pastores da minha região, joguei suco de uva na frente das igrejas, vesti roupa de pano de saco, bem como preguei panfletos nas portas das igrejas ainda em 2019", escreveu o advogado na petição enviada ao STF.Essas e outras frases fazem da petição do advogado - velho conhecido do STF por apresentar ações diversas relacionadas à política nacional -, uma ação restrita a argumentos religiosos e sem apresentar dados concretos sobre a pandemia do novo coronavírus.

