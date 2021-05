Webinário com políticos e especialistas discute soluções para COVID-19

Wanderson de Oliveira é ex-secretário Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e atualmente trabalha no STF (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) COVID-19 no Brasil. O movimento, que é liderado pelo “Direitos Já”, coloca em debate o seguinte tema: desafios para uma articulação nacional no enfrentamento à pandemia. Um seminário virtual, que será realizado nesta segunda-feira (31/5), discutirá ideias para possíveis soluções no combate àno Brasil. O movimento, que é liderado pelo, coloca em debate o seguinte tema: desafios para uma articulação nacional no enfrentamento à pandemia.





Três pilares foram compostos para falar sobre o tema: saúde, social e articulação. Sobre o primeiro ponto, quem irá coordenar é o epidemiologista e ex-secretário Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e atual secretário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo Tribunal Federal (STF), Wanderson de Oliveira. De acordo com o especialista, o seminário tem como objetivo lançar soluções para curto prazo.









Os outros dois tópicos serão coordenados, respectivamente, pelo músico Murilo Muraah e pelo ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim. Cada participante terá cinco minutos para falar.





“É algo muito rápido, um speech, na verdade. Vamos colocar esses pontos e esse material a gente pretende que se traduza em um documento no sentido de fomentar a reflexão sobre saídas para essa crise que estamos”, concluiu Oliveira.





Governadores também foram convidados para falar no evento virtual, como o chefe do Executivo estadual do Ceará, Camilo Santana (PT), e do Pernambuco, Paulo Câmara (PSB). Além deles, senadores também farão parte do seminário, como o vice-presidente da CPI da COVID, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e Simone Tebet (MDB-MS).